В Днепре спасают собаку из Никополя, в которую стреляли: пуля застряла в позвоночнике

По словам волонтеров никопольского приюта для животных «Шанс на жизнь», одна из попавших к ним больных собак не могла встать на задние лапки. На днях ее и нескольких животных отвезли в днепровскую ветклинику на осмотр.
Как оказалось, у пса Зятька в хребте застрял шар, через который животное и не могло свободно передвигаться. Скорее всего, кто решил пострелять в беззащитную собаку.
Стрелки недоделаны, не знаете, где пострелять – на войну. Там во врага стреляйте. Страшно? В собаку безопаснее? Трусы. Простите, меня просто порвало. Этой собачке придется всю жизнь выгребать за кого-то, — эмоционально выразилась одна из волонтеров.
7 апреля Зятька прооперировали и вытащили из хребта пулю. Еще одна осталась в мягких тканях, но она не будет мешать собачке жить. По словам ветеринаров, есть шанс, что пушистик понемногу начнет ходить, ведь спинной мозг уцелел.
Впереди песика ждет длительное и дорогостоящее лечение. Волонтеры просят о помощи.
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