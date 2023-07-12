В Днепре спасают раненую краснокнижную птицу, которую подобрали неподалеку от фронта

В Днепре спасают краснокнижную птицу.

Недавно военные спасли коршуна черного. Эта птица занесена в Красную книгу Украины. Нашли пернатого по дороге в Славянск. Малыша заметили на обочине, когда тот отбивался от собак.

Птицу подобрали, назвали БТРом и забрали с собой в Днепр. Теперь спасением птенца занимается орнитолог и волонтер Вероника Конькова. О ходе лечения она рассказала на своей Facebook-странице.

У коршуна сломано левое крыло и черепно-мозговая травма. Хотя БТР пытался притворяться смертельно больным, но он в сознании и нормально ест. Через 10 дней после ЧМТ пернатый уже пытался встать на ноги и сбежать из клетки. А вот с крылом у птицы большие проблемы, возможно, его придется ампутировать.

По крылу прогноз пока неутешителен, скорее всего придется ампутировать по суставу, потому что перелом многоуломочный, близко к суставу, еще и локтевая кость имеет очень неудачный обломок, который вряд ли приживется. Но окончательный вердикт будет за хирургом, – отмечает Вероника.

Волонтер опубликовала фото пернатого пациента.

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