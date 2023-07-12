В Днепре спасают раненую краснокнижную птицу, которую подобрали неподалеку от фронта

Недавно военные спасли коршуна черного. Эта птица занесена в Красную книгу Украины. Нашли пернатого по дороге в Славянск. Малыша заметили на обочине, когда тот отбивался от собак.
Птицу подобрали, назвали БТРом и забрали с собой в Днепр. Теперь спасением птенца занимается орнитолог и волонтер Вероника Конькова. О ходе лечения она рассказала на своей Facebook-странице.
У коршуна сломано левое крыло и черепно-мозговая травма. Хотя БТР пытался притворяться смертельно больным, но он в сознании и нормально ест. Через 10 дней после ЧМТ пернатый уже пытался встать на ноги и сбежать из клетки. А вот с крылом у птицы большие проблемы, возможно, его придется ампутировать.
По крылу прогноз пока неутешителен, скорее всего придется ампутировать по суставу, потому что перелом многоуломочный, близко к суставу, еще и локтевая кость имеет очень неудачный обломок, который вряд ли приживется. Но окончательный вердикт будет за хирургом, – отмечает Вероника.
Волонтер опубликовала фото пернатого пациента.
Читайте также:
Автор:
В Днепре просят переименовать улицу в центре города.
На Закарпатье задержали агента РФ, который до этого скрывался в…
Сегодня, 12 июля, в Павлограде на улице Гагарина горел шашлычный…
В Подгородном, что неподалеку от Днепра, большой пес разорвал маленькую…
Случилось это в Индустриальном районе.
Воду планируют вернуть к осени.
В Днепре просят переименовать улицу в центре города.
На Закарпатье задержали агента РФ, который до этого скрывался в Днепре.
Лето – отличное время для посещения парков Днепра. Тут есть где отдохнуть и взрослым, и детям. Для первых – предусмотрены беседки, лавочки и спортивные тренажеры, для вторых – аттракционы, фотозоны, детские площадки.
У Дніпрі створили великий університет на базі трьох окремих навчальних закладів.
Сегодня, 12 июля, в Павлограде на улице Гагарина горел шашлычный киоск.
В Подгородном, что неподалеку от Днепра, большой пес разорвал маленькую собачку.
Нужна ваша помощь!
В скором времени на одной из улиц Днепра появятся первые в городе "берлинские подушки".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!