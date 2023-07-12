Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре спасают раненую краснокнижную птицу, которую подобрали неподалеку от фронта

В Днепре спасают раненую краснокнижную птицу, которую подобрали неподалеку от фронта

Сегодня 15:53
просмотров

В Днепре спасают краснокнижную птицу.

Новости Днепра про В Днепре спасают раненую краснокнижную птицу, которую подобрали неподалеку от фронта

Недавно военные спасли коршуна черного. Эта птица занесена в Красную книгу Украины. Нашли пернатого по дороге в Славянск. Малыша заметили на обочине, когда тот отбивался от собак.

Птицу подобрали, назвали БТРом и забрали с собой в Днепр. Теперь спасением птенца занимается орнитолог и волонтер Вероника Конькова. О ходе лечения она рассказала на своей Facebook-странице.

У коршуна сломано левое крыло и черепно-мозговая травма. Хотя БТР пытался притворяться смертельно больным, но он в сознании и нормально ест. Через 10 дней после ЧМТ пернатый уже пытался встать на ноги и сбежать из клетки. А вот с крылом у птицы большие проблемы, возможно, его придется ампутировать.

По крылу прогноз пока неутешителен, скорее всего придется ампутировать по суставу, потому что перелом многоуломочный, близко к суставу, еще и локтевая кость имеет очень неудачный обломок, который вряд ли приживется. Но окончательный вердикт будет за хирургом, – отмечает Вероника.

Волонтер опубликовала фото пернатого пациента.

Новости Днепра про В Днепре спасают раненую краснокнижную птицу, которую подобрали неподалеку от фронта

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре спасают раненую краснокнижную птицу, которую подобрали неподалеку от фронтаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре спасают раненую краснокнижную птицу, которую подобрали неподалеку от фронтаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре просят переименовать улицу Короленко: какое название предлагают
Новости Днепра
Сегодня 14:13
В Днепре просят переименовать улицу Короленко: какое название предлагают

В Днепре просят переименовать улицу в центре города.

СБУ задержала скрывавшегося в Днепре агента РФ
Новости Днепра
Сегодня 13:17
СБУ задержала скрывавшегося в Днепре агента РФ

На Закарпатье задержали агента РФ, который до этого скрывался в…

В Павлограде горел шашлычный киоск (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 11:24
В Павлограде горел шашлычный киоск (ФОТО)

Сегодня, 12 июля, в Павлограде на улице Гагарина горел шашлычный…

В пригороде Днепра бойцовский пес разорвал маленького йорка
Новости Днепра
Сегодня 11:06
В пригороде Днепра бойцовский пес разорвал маленького йорка

В Подгородном, что неподалеку от Днепра, большой пес разорвал маленькую…

Последние новости

В Днепре мужчина на огороде обнаружил артиллерийский снаряд
В Днепре мужчина на огороде обнаружил артиллерийский снаряд

Случилось это в Индустриальном районе.

Сегодня 14:58
5
просмотров
Стало известно, когда обезвоженным районам Днепропетровщины вернут водоснабжение
Стало известно, когда обезвоженным районам Днепропетровщины вернут водоснабжение

Воду планируют вернуть к осени.

Сегодня 14:56
3
просмотров
В Днепре просят переименовать улицу Короленко: какое название предлагают
В Днепре просят переименовать улицу Короленко: какое название предлагают

В Днепре просят переименовать улицу в центре города.

Сегодня 14:13
1
просмотров
СБУ задержала скрывавшегося в Днепре агента РФ
СБУ задержала скрывавшегося в Днепре агента РФ

На Закарпатье задержали агента РФ, который до этого скрывался в Днепре.

Сегодня 13:17
4
просмотров
Обзор парков Новокодацкого района: где стоит котобус и есть фонтан с тюльпановым деревом (ФОТО)
Обзор парков Новокодацкого района: где стоит котобус и есть фонтан с тюльпановым деревом (ФОТО)

Лето – отличное время для посещения парков Днепра. Тут есть где отдохнуть и взрослым, и детям. Для первых – предусмотрены беседки, лавочки и спортивные тренажеры, для вторых – аттракционы, фотозоны, детские площадки.

Сегодня 12:56
2
просмотров
В Днепре три университета объединили в один: что это значит
В Днепре три университета объединили в один: что это значит

У Дніпрі створили великий університет на базі трьох окремих навчальних закладів.

Сегодня 12:03
3
просмотров
В Павлограде горел шашлычный киоск (ФОТО)
В Павлограде горел шашлычный киоск (ФОТО)

Сегодня, 12 июля, в Павлограде на улице Гагарина горел шашлычный киоск.

Сегодня 11:24
3
просмотров
В пригороде Днепра бойцовский пес разорвал маленького йорка
В пригороде Днепра бойцовский пес разорвал маленького йорка

В Подгородном, что неподалеку от Днепра, большой пес разорвал маленькую собачку.

Сегодня 11:06
5
просмотров
Пошел с удочкой из дома и пропал: на Днепропетровщине разыскивают 38-летнего мужчину
Пошел с удочкой из дома и пропал: на Днепропетровщине разыскивают 38-летнего мужчину

Нужна ваша помощь!

Сегодня 10:19
10
просмотров
В Днепре установят первые «берлинские подушки»: где именно
В Днепре установят первые «берлинские подушки»: где именно

В скором времени на одной из улиц Днепра появятся первые в городе "берлинские подушки".

Сегодня 10:18
9
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх