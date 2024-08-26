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В Днепре спасают раненого при ударе по Краматорску журналиста Reuters

Сегодня 15:53
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В Днепре спасают иностранного журналиста.

Новости Днепра про В Днепре спасают раненого при ударе по Краматорску журналиста Reuters

40-летний журналист Reuters, раненный из-за ракетного удара по гостинице «Сапфир» в Краматорске в ночь с 24 на 25 августа – в тяжелом состоянии. Об этом на брифинге в Днепре сообщил руководитель медучреждения, пишет «Радио Свобода».

Пострадавшего во время ракетного удара журналиста привезли из Краматорска в тяжелом состоянии. У него тяжелая черепно-мозговая травма и многочисленные переломы. Ему уже перелили 3,5 литра крови, а впереди несколько сложных операций.

Сейчас состояние журналиста стабильное, но медийщик до сих пор в коме.

Делаем все возможное, чтобы стабилизировать и чтобы Иван обязательно выжил. Планируется провести еще несколько операций, но уже после полной стабилизации состояния. Пока – тяжелый, но есть в динамике положительный плюс. И мы все верим, что журналист выживет… Здесь нужно время, потому что такие ранения, тяжелые ранения головы, имеют сложности в лечении и последующей стабилизации, – сказал врач.

Отметим, в ночь на 25 августа россияне ударили по Краматорску. Под удар попала гостиница, в которой, в частности, находились журналисты – граждане Украины, США и Британии. Агентство Reuters подтвердило гибель одного и ранение двух своих сотрудников в Краматорске.

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