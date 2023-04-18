В Днепре спасают попавшую под обстрел беременную военную

Об этой истории рассказал главврач одной из больниц Днепра Сергей.
По его словам, в медучреждении борются за жизнь беременной офицерки ВСУ, получившей ранения во время обстрела. Военная попала под вражеский удар на фронте, где служит вместе со своим мужем, который командует одним из батальонов. На «ноль» пара отправилась сразу после начала полномасштабного вторжения.
К сожалению, недавно офицер попала под обстрел. Ранение не было смертельным, но все осложнилось из-за того, что женщина ждет ребенка. У пациентки осколочные раны кисти и бедра.
Они с мужем давно мечтали о ребенке. Кто знал, что она захочет появиться на свет в страшные дни войны. Беременность уже 20 недель. Выходить раненую и помочь ей родить здорового малыша – в этом сейчас видят свою главную задачу медики, — отметил главный врач.
Напомним, ранее мы рассказывали о гребце, который потерял ногу на войне и лечится в днепровской больнице.
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