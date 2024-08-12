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  • В Днепре спасают мужчину, пострадавшего во время прицельного удара по супермаркету в Константиновке

В Днепре спасают мужчину, пострадавшего во время прицельного удара по супермаркету в Константиновке

Сегодня 15:30
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Пострадавшего из-за ракетного удара жителя Константиновки лечат в Днепре.

Новости Днепра про В Днепре спасают мужчину, пострадавшего во время прицельного удара по супермаркету в Константиновке

63-летний Евгений 9 августа, когда россияне ударили по городу, был в супермаркете, на который прицельно направили ракету. Мужчина рассказал, что зашел в магазин, чтобы купить приманку для рыбы, и перед этим подошел к банкомату, чтобы снять деньги. Именно в этот момент раздался мощный взрыв.

Сейчас мужчину спасают в Днепре, рассказал гендиректор одного из медучреждений Днепра Сергей.

Все вокруг дрогнуло, сумка, которая была на левом боку, загорелась. Паренек с окровавленным лицом схватил за руку, сказал: «Батя, отползай — и помог выбраться из-под завалов металлического устройства, — рассказывает Евгения врач.

Когда Евгений выбирался из-под завалов, увидел десятки изуродованных людей и реки крови, заливающие пол.

Потом, как в тумане: скорая, травмпункт и доставка к Днепру, – говорит Евгений.

Все тело Евгения иссечено стеклом и обломками стекла, также у мужчины: тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, очень поврежден левый глаз и сломана стенка левой орбиты.

Впрочем, благодаря усилиям днепровских врачей, Евгений потихоньку поправляется. Через несколько дней его переведут из реанимации в обычное отделение.

По словам Евгения, сразу после выписки из больницы он хочет пойти на рыбалку с внуком, но уже в Днепре.

Удар по Константиновке – что известно?

Напомним, утром 9 августа войска РФ ударили ракетой по супермаркету в Константиновке Донецкой области. Тогда погибли 14 человек, среди троих детей – девушки 9, 11 и 16 лет. Еще более 40 местных жителей получили ранения разной степени тяжести.

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