Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре спасают мужчину, который пытался покончить с собой

Сегодня 16:48
просмотров

В Новомосковском районе спасли мужчину, пытавшегося повеситься.

Новости Днепра про В Днепре спасают мужчину, который пытался покончить с собой

В Новомосковске мужчина пытался повеситься – такое сообщение поступило днем ​​9 сентября на спецлинию «103».

Как рассказывает врач Татьяна Есич, бригада экстренной скорой помощи за считанные минуты добралась к месту вызова. Там фельдшеры обнаружили без сознания 26-летнего мужчину в состоянии клинической смерти (отсутствие дыхания и пульса).

Проведением сердечно-легочной реанимации мужчину спасли — кровообращение и дыхание было восстановлено.

Впоследствии пациента в тяжелом состоянии с постоянной кислородной поддержкой транспортировали в городскую больницу Днепра.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 14-летняя девушка совершила попытку самоубийства.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре спасают мужчину, который пытался покончить с собойУкраїнська Новости Днепра про В Днепре спасают мужчину, который пытался покончить с собойРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Проспект Леси Украинки в Днепре: появился из-за военного положения и стал улицей доходных домов
    Новости Днепра
    Сегодня 17:27
    Проспект Леси Украинки в Днепре: появился из-за военного положения и стал улицей доходных домов

    Проспект Леси Украинки в Днепре- одна из самых оживленных транспортных…

    В Днепре на Рабочей неизвестная испортила клумбу с гортензиями
    Новости Днепра
    Сегодня 15:56
    В Днепре на Рабочей неизвестная испортила клумбу с гортензиями

    В Днепре прохожая совершила акт вандализма над клумбой.

    Скульптура льва в парке Шевченко: что она символизирует и почему там появилась
    Новости Днепра
    Сегодня 14:47
    Скульптура льва в парке Шевченко: что она символизирует и почему там появилась

    Парк Шевченко в Днепре один из старейших парков города. Задумывался…

    В Днепре 12 сентября почти на весь день некоторые горожане останутся без воды
    Новости Днепра
    Сегодня 14:40
    В Днепре 12 сентября почти на весь день некоторые горожане останутся без воды

    У некоторых жителей Днепра возникли проблемы с водоснабжением.

    Последние новости

    Проспект Леси Украинки в Днепре: появился из-за военного положения и стал улицей доходных домов
    Проспект Леси Украинки в Днепре: появился из-за военного положения и стал улицей доходных домов

    Проспект Леси Украинки в Днепре- одна из самых оживленных транспортных артерий города. Передвигаться на проспекте можно не только на автотранспорте, но и на троллейбусе и трамвае. Улица появилась в городе в 1850-х годах.

    Сегодня 17:27
    1
    просмотров
    Зарегистрированы летальные случаи: на Днепропетровщине снизился показатель заболеваемости на COVID-19
    Зарегистрированы летальные случаи: на Днепропетровщине снизился показатель заболеваемости на COVID-19

    На Днепропетровщине снова зарегистрировали случаи смертей в результате коронавируса.

    Сегодня 16:23
    1
    просмотров
    В Днепре на Рабочей неизвестная испортила клумбу с гортензиями
    В Днепре на Рабочей неизвестная испортила клумбу с гортензиями

    В Днепре прохожая совершила акт вандализма над клумбой.

    Сегодня 15:56
    1
    просмотров
    Пострадавшие в среднем состоянии: в ОВА показали последствия вражеской атаки по Каменскому
    Пострадавшие в среднем состоянии: в ОВА показали последствия вражеской атаки по Каменскому

    Выяснилось, в каком состоянии пострадавшие в результате обстрела по Каменскому.

    Сегодня 15:11
    4
    просмотров
    Скульптура льва в парке Шевченко: что она символизирует и почему там появилась
    Скульптура льва в парке Шевченко: что она символизирует и почему там появилась

    Парк Шевченко в Днепре один из старейших парков города. Задумывался как Английский сад при Потемкинском дворце, но уже с начала прошлого века превратился в парк для горожан. С того времени парк несколько раз изменялся и реконструировался. Каждый такой «ремонт» привносил…

    Сегодня 14:47
    2
    просмотров
    В Днепре 12 сентября почти на весь день некоторые горожане останутся без воды
    В Днепре 12 сентября почти на весь день некоторые горожане останутся без воды

    У некоторых жителей Днепра возникли проблемы с водоснабжением.

    Сегодня 14:40
    5
    просмотров
    После взрывов из реки Днепр «выловили» часть БпЛА
    После взрывов из реки Днепр «выловили» часть БпЛА

    Из реки Днепр изъяли часть беспилотника, который был сбит силами ПВО.

    Сегодня 14:11
    4
    просмотров
    Возросло количество пострадавших в результате ракетного удара по Каменскому
    Возросло количество пострадавших в результате ракетного удара по Каменскому

    В прокуратуре рассказали подробности обстрела Каменского.

    Сегодня 13:49
    5
    просмотров
    В Днепре на выходных проведут развлекательные мероприятия в парках
    В Днепре на выходных проведут развлекательные мероприятия в парках

    В Днепре проведут развлекательные мероприятия.

    Сегодня 13:14
    3
    просмотров
    В Каменском в результате обстрела мужчина получил ожоги
    В Каменском в результате обстрела мужчина получил ожоги

    В Каменском известно об одном пострадавшем в результате вражеской атаки.

    Сегодня 12:52
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх