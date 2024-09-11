В Днепре спасают мужчину, который пытался покончить с собой

В Новомосковском районе спасли мужчину, пытавшегося повеситься.

В Новомосковске мужчина пытался повеситься – такое сообщение поступило днем ​​9 сентября на спецлинию «103».

Как рассказывает врач Татьяна Есич, бригада экстренной скорой помощи за считанные минуты добралась к месту вызова. Там фельдшеры обнаружили без сознания 26-летнего мужчину в состоянии клинической смерти (отсутствие дыхания и пульса).

Проведением сердечно-легочной реанимации мужчину спасли — кровообращение и дыхание было восстановлено.

Впоследствии пациента в тяжелом состоянии с постоянной кислородной поддержкой транспортировали в городскую больницу Днепра.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 14-летняя девушка совершила попытку самоубийства.

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