В Днепре спасают мужчину, который пытался покончить с собой

В Новомосковске мужчина пытался повеситься – такое сообщение поступило днем 9 сентября на спецлинию «103».
Как рассказывает врач Татьяна Есич, бригада экстренной скорой помощи за считанные минуты добралась к месту вызова. Там фельдшеры обнаружили без сознания 26-летнего мужчину в состоянии клинической смерти (отсутствие дыхания и пульса).
Проведением сердечно-легочной реанимации мужчину спасли — кровообращение и дыхание было восстановлено.
Впоследствии пациента в тяжелом состоянии с постоянной кислородной поддержкой транспортировали в городскую больницу Днепра.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 14-летняя девушка совершила попытку самоубийства.
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