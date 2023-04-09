В Днепре спасают мальчика, который случайно себя поджег

В поселке Зайцево Синельниковского района 13-летний мальчик случайно себя поджег. Теперь его спасают в Днепре, пишет Информатор.
8 апреля ребенка госпитализировали в одну из больниц Днепра. 13-летний мальчик вместе с другом ремонтировал свой мотоцикл и пролил на свою одежду бензин. Позже он решил подсветить себе зажигалкой, но случайно поджег себя.
У ребенка серьезные ожоги туловища. Сейчас его лечением занимаются днепровские медики.
Напомним, вчера в Днепр привезли парня из Каменского, который упал с недостроя.
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