В Днепре спасают мальчика, который едва не утонул в ванной

В Каменском на Днепропетровщине 11-летний мальчик чуть не утонул в ванной.

Вызов об 11-летнем мальчике, нуждающемся в помощи поступил медикам около 16 часов дня 17 декабря, сообщила руководитель Каменской станции экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева.

Взволнованная мать рассказала медикам, что ее сын чуть не захлебнулся водой, пока купался в ванной. На место немедленно выехала бригада «скорой». До приезда врачей отец мальчика вытащил ребенка из воды и пытался самостоятельно реанимировать.

Мама рассказала, что сын сам купался в ванной, когда она услышала неестественные хрипящие звуки. Зайдя в комнату, она увидела, что мальчик лежал головой в воде. Пока отец пытался вернуть ребенка к жизни, мать вызвала скорую.

У ребенка через несколько минут появилось дыхание и сердцебиение и помощь ему продолжала оказывать бригада скорой в полном объеме.

В тяжелом состоянии, в сопорозном сознании под кислородом госпитализирован в больницу Днепра. Благодаря знаниям первичной медицинской помощи родителей и быстрой профессиональной работе бригады экстренной медицинской помощи жизнь ребенка спасена, — отметила Лариса Быданцева.

Напомним, ранее в Днепре спасли продавщицу, у которой началась легочная эмболия.

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