В Днепре спасают девочку, которая пострадала, когда мама зажигала печку

В Днепре спасают 9-летнюю девочку, которая пострадала, когда ее мама зажигала печку.

Вчера, 19 ноября, в больницу Днепра привезли девятилетнюю девочку из Харьковской области в тяжелом состоянии. Ребенок получил ожоги многих участков кожи.

В настоящее время этот ребенок находится в реанимации. Об этом сообщает «Информатор» со ссылкой на собственные источники.

По предварительной информации, мать ребенка разжигала печку, в результате чего случился пожар, в котором пострадала девочка. Мать госпитализирована в другую больницу.

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