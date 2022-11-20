В Днепре спасают девочку, которая пострадала, когда мама зажигала печку

Вчера, 19 ноября, в больницу Днепра привезли девятилетнюю девочку из Харьковской области в тяжелом состоянии. Ребенок получил ожоги многих участков кожи.
В настоящее время этот ребенок находится в реанимации. Об этом сообщает «Информатор» со ссылкой на собственные источники.
По предварительной информации, мать ребенка разжигала печку, в результате чего случился пожар, в котором пострадала девочка. Мать госпитализирована в другую больницу.Елизавета Бельмас
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