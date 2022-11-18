В Днепре спасают бойца с 70% ожогами тела: дома трое детишек, а жена не отходит от любимого

В Днепре спасают бойца, у которого ожоги 70% тела.

Как рассказали в департаменте здравоохранения, в Днепр привезли бойца у которого были сильные ожоги всего тела. Около 70% кожи было обожжено.

Ранения 48-летний Владимир получил во время выполнения боевого задания. В результате взрыва он получил многочисленные повреждения и контузию. Огонь охватил почти все тело, поражен слух и дыхательные пути. Боец пережил первую тяжелую операцию, предстоит еще долгое лечение. Врачи оказали первую и необходимую помощь, чтобы облегчить страдания и продолжить тяжелую борьбу за жизнь.

Владимир родом из Винничины, дома у него осталось трое детей и жена.

Когда солдат попал в больницу, его жена сразу же приехала к мужу. Невозможно представить, что чувствовала женщина, узнав о состоянии любимого: «Когда я ехала к нему в голове, только крутилась мысль: вместе мы справимся.» Сейчас она круглосуточно дежурит у его кровати и заботится о его здоровье на уровне врачей. Уже завтра героя ожидает очередная операция. Потому пожелаем ему сил и выдержки. Врачам безгранична благодарность и уважение, что достойно держат свой фронт!” – рассказали в департаменте здравоохранения Днепровского горсовета.

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