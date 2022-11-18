Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре спасают бойца с 70% ожогами тела: дома трое детишек, а жена не отходит от любимого

В Днепре спасают бойца с 70% ожогами тела: дома трое детишек, а жена не отходит от любимого

Сегодня 11:37
просмотров

В Днепре спасают бойца, у которого ожоги 70% тела.

Новости Днепра про В Днепре спасают бойца с 70% ожогами тела: дома трое детишек, а жена не отходит от любимого

Как рассказали в департаменте здравоохранения, в Днепр привезли бойца у которого были сильные ожоги всего тела. Около 70% кожи было обожжено.

Ранения 48-летний Владимир получил во время выполнения боевого задания. В результате взрыва он получил многочисленные повреждения и контузию. Огонь охватил почти все тело, поражен слух и дыхательные пути. Боец пережил первую тяжелую операцию, предстоит еще долгое лечение. Врачи оказали первую и необходимую помощь, чтобы облегчить страдания и продолжить тяжелую борьбу за жизнь.

Владимир родом из Винничины, дома у него осталось трое детей и жена.

Когда солдат попал в больницу, его жена сразу же приехала к мужу. Невозможно представить, что чувствовала женщина, узнав о состоянии любимого: «Когда я ехала к нему в голове, только крутилась мысль: вместе мы справимся.» Сейчас она круглосуточно дежурит у его кровати и заботится о его здоровье на уровне врачей. Уже завтра героя ожидает очередная операция. Потому пожелаем ему сил и выдержки. Врачам безгранична благодарность и уважение, что достойно держат свой фронт!” – рассказали в департаменте здравоохранения Днепровского горсовета.

Читайте также:

 

Новости Днепра про В Днепре спасают бойца с 70% ожогами тела: дома трое детишек, а жена не отходит от любимогоУкраїнська Новости Днепра про В Днепре спасают бойца с 70% ожогами тела: дома трое детишек, а жена не отходит от любимогоРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Хотели усыпить, потому что не могут лечить: в Днепре в помощи нуждается рыжий красавец Лео
    Новости Днепра
    Сегодня 12:19
    Хотели усыпить, потому что не могут лечить: в Днепре в помощи нуждается рыжий красавец Лео

    В Днепре спасают больного красавца Лео.

    Исчез на рассвете: каким был первый снег в Днепре и области
    Новости Днепра
    Сегодня 10:51
    Исчез на рассвете: каким был первый снег в Днепре и области

    Сегодня 17 ноября в Днепре выпал первый снег.

    В Днепре на Парусе из-за отключения света остановились троллейбусы и начался транспортный «коллапс»
    Новости Днепра
    Сегодня 10:33
    В Днепре на Парусе из-за отключения света остановились троллейбусы и начался транспортный «коллапс»

    Сегодня 18 ноября, из-за веерных отключений на работу добираться трудно.

    В Днепре сотни домов остались без воды: адреса
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    В Днепре сотни домов остались без воды: адреса

    В Днепре отключили воду во многих домах.

    Последние новости

    Хотели усыпить, потому что не могут лечить: в Днепре в помощи нуждается рыжий красавец Лео
    Хотели усыпить, потому что не могут лечить: в Днепре в помощи нуждается рыжий красавец Лео

    В Днепре спасают больного красавца Лео.

    Сегодня 12:19
    просмотров
    Исчез на рассвете: каким был первый снег в Днепре и области
    Исчез на рассвете: каким был первый снег в Днепре и области

    Сегодня 17 ноября в Днепре выпал первый снег.

    Сегодня 10:51
    2
    просмотров
    В Днепре на Парусе из-за отключения света остановились троллейбусы и начался транспортный «коллапс»
    В Днепре на Парусе из-за отключения света остановились троллейбусы и начался транспортный «коллапс»

    Сегодня 18 ноября, из-за веерных отключений на работу добираться трудно.

    Сегодня 10:33
    просмотров
    В Днепре сотни домов остались без воды: адреса
    В Днепре сотни домов остались без воды: адреса

    В Днепре отключили воду во многих домах.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Чуть не сгорел: в Днепропетровской области произошел пожар
    Чуть не сгорел: в Днепропетровской области произошел пожар

    В Днепропетровской области в Синельниковском районе произошел пожар в доме, внутри находился мужчина.

    Сегодня 09:30
    0
    просмотров
    В Белгороде работников заводов активно вербуют в ЧВК «Вагнера», — Генштаб
    В Белгороде работников заводов активно вербуют в ЧВК «Вагнера», — Генштаб

    В Белгородской области начата активная вербовка работников промышленных предприятий в "ЧВК Вагнера".

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Пока все спали: россияне устроили страшную ночь для Никополя
    Пока все спали: россияне устроили страшную ночь для Никополя

    Никополь почти каждую ночь страдает от вражеских обстрелов. Неспокойной выдалась и ночь на 18 ноября. Армия россии выпустила по ночным кварталам более 40 снарядов.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Зеленский рассмотрит петицию об ограничении срока службы для мобилизованных
    Зеленский рассмотрит петицию об ограничении срока службы для мобилизованных

    Петиція з ініціативою про те, що термін служби для мобілізованих українців має бути обмежений одним роком, набрала 25 тисяч голосів.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Сбил детей на тротуаре: суд вынес приговор водителю из Каменского
    Сбил детей на тротуаре: суд вынес приговор водителю из Каменского

    В Каменском Днепропетровской области пьяный водитель сбил двоих детей на тротуаре. Днепровский суд вынес ему приговор.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Защищал Украину: погиб 45-летний Защитник из Днепропетровской области
    Защищал Украину: погиб 45-летний Защитник из Днепропетровской области

    9 ноября, защищая независимость Украины, погиб военный из Днепропетровской области Руслан Бойченко. Он получил ранения во время участия в боевых действиях в Донецкой области.

    Сегодня 06:45
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх