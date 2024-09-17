В Днепре спасают 23-летнего бойца, потерявшего ноги

В Днепре спасают военного.

Дмитрию из Хмельницкого 23 года. Он учился в университете на юриста. Однако решил пойти на фронт. Недавно получил ранения на Донецком направлении, возле насленного пункта Терны. Бойца, истекающего кровью, доставили в больницу в Днепре. Медикам пришлось ампутировать две ноги. Сейчас военный выздоравливает.

Об этом сообщил врач медучреждения, где лечится Дмитрий.

У Дмитрия есть жена, с которой мечтает прожить всю жизнь и воспитывать детей.

«Мои нижние конечности не отрастут, левую руку сложили в кучу травматологи, но я всегда не буду позволять забирать нашу украинскую душу, — говорит Дмитрий, глядя на Сергея, который рядом с подобным ранением и только приходит в сознание. – Ему гораздо труднее, ему уже при мне перелили 5 л крови. Мы – украинцы, мы обязательно все выдержим и поправимся…”, — рассказал врачу Дмитрий.

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