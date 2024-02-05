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В Днепре спасают 16-летнего парня, которого поджег сосед-пенсионер

Сегодня 21:31
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В Новомосковском районе мужчина поджег несовершеннолетнего парня.

Новости Днепра про В Днепре спасают 16-летнего парня, которого поджег сосед-пенсионер

Ужасный инцидент произошел в селе Голубовка Новомосковского района. Сосед-пенсионер поджег подростка, зашедшего к нему в гости. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

16-летний парень пришел к соседу в гости, но в какой-то момент тот вылил на него легковоспламеняющийся раствор и поджег одежду несовершеннолетнего. Пока неизвестно, произошло ли это во время спора, или что именно побудило мужчину на преступление.

Ребенка доставили в больницу Днепра. У пострадавшего ожог участков тазобедренного сустава и нижней конечности. Состояние мальчика средней тяжести.

В полиции отметили, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную потерю трудоспособности). Все обстоятельства произошедшего будут выяснять следователи в ходе расследования дела.

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