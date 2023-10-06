В Днепре спасают 14-летнего парня, отравившегося коньяком

В Днепре спасают отравившегося алкоголем подростка.

На днях медики оказывали помощь 14-летнему парню из Каменского, который чувствовал себя плохо. Как рассказала медик Лариса Быданцева, 5 октября поступил вызов в Центральную областную диспетчерскую ЭМД об отравившемся ребенке.

Приехав на место, бригада скорой увидела парня без сознания. Как оказалось, он вместе с другом после школы напился коньяка «из старых запасов». После осмотра и обследования ему поставили диагноз «алкогольное отравление».

После этого медики начали оказывать экстренную медицинскую помощь. Парня госпитализировали в больницу в Днепре. В данный момент он получает необходимое лечение.

Как уточнила медик, вчера помощь оказывали еще одному 15-летнему подростку, который выпил 2 литра слабоалкогольного напитка «Рево» и водку. Парня осмотрели, но от госпитализации его мама отказалась и забрала сына домой.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: