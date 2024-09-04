В Днепре спасатель, который был на выходном, спас мужчину из пожара

Бывший на выходном днепровский спасатель спас мужчину из пожара. Огонь распространился на два балкона в Соборном районе.
Чрезвычайник проходил мимо и увидел пожар на девятом этаже. Не сомневаясь, он бросился на помощь. В задымленной квартире спасатель увидел мужчину и вывел его на свежий воздух.
Пожарные ликвидировали возгорание на площади 17 м².
Благодаря неравнодушию чрезвычайника, никто не пострадал.
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