В Днепре спасатель, который был на выходном, спас мужчину из пожара

В Днепре спасатель в свободное от службы время спас человека на пожаре.

Бывший на выходном днепровский спасатель спас мужчину из пожара. Огонь распространился на два балкона в Соборном районе.

Чрезвычайник проходил мимо и увидел пожар на девятом этаже. Не сомневаясь, он бросился на помощь. В задымленной квартире спасатель увидел мужчину и вывел его на свежий воздух.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 17 м².

Благодаря неравнодушию чрезвычайника, никто не пострадал.

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