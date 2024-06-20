В Днепре спасали обнаженного мужчину, который взобрался на балкон, и хотел перелезть в другую квартиру

Удивительный случай произошел на 12 квартале.

В четверг, 20 июня, на 12 квартале в Днепре заметили мужчину, который вылез за пределы балкона и якобы хотел перебраться в соседнюю квартиру. Это произошло в одном из домов на улице Василия Слипака.

На распространяющемся в сети видео видно, что обнаженный незнакомец «застрял» между двумя частями многоэтажки. Мужчина сидел на перилах одного из балконов на высоте шестого этажа, и, вероятно, пытался залезть в чужое жилище.

По одной из версий, мужчина лез по балконам и кричал, что хочет «убить якобы следящих за ним СБУ». Он разбил окно на 5 этаже, после чего соседи позвали спасателей.

К счастью, мужчину спасли приехавшие по вызову ГСЧС-ники.

В соцсетях подозревают, что «скалолаз» был в состоянии либо алкогольного, либо наркотического опьянения.

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