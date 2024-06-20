В Днепре спасали обнаженного мужчину, который взобрался на балкон, и хотел перелезть в другую квартиру

В четверг, 20 июня, на 12 квартале в Днепре заметили мужчину, который вылез за пределы балкона и якобы хотел перебраться в соседнюю квартиру. Это произошло в одном из домов на улице Василия Слипака.
На распространяющемся в сети видео видно, что обнаженный незнакомец «застрял» между двумя частями многоэтажки. Мужчина сидел на перилах одного из балконов на высоте шестого этажа, и, вероятно, пытался залезть в чужое жилище.
По одной из версий, мужчина лез по балконам и кричал, что хочет «убить якобы следящих за ним СБУ». Он разбил окно на 5 этаже, после чего соседи позвали спасателей.
К счастью, мужчину спасли приехавшие по вызову ГСЧС-ники.
В соцсетях подозревают, что «скалолаз» был в состоянии либо алкогольного, либо наркотического опьянения.
Читайте также:
Автор:
В центре Днепра неизвестные напали на военного.
В центре Днепра пробка из-за ДТП.
В Днепропетровской области ищут ребенка.
В Днепре коммунальщики жалуются на обрывающих лаванду вандалов.
В центре Днепра неизвестные напали на военного.
Печальное известие сообщил его сын.
В центре Днепра пробка из-за ДТП.
В Днепропетровской области ищут ребенка.
В Днепре коммунальщики жалуются на обрывающих лаванду вандалов.
В Днепре якобы "накрыли" еще пять мошеннических ботоферм.
После Второй мировой войны центральный проспект отстраивался практически заново, большинство зданий были разрушены. Так, в начале 1950-х годов появился один из длинных домов, занимающий сразу три улицы. Ранее на месте него был изящный терем, принадлежавший мыловару.
В Днепре люди застряли в лифте и пробыли там около часа.
Сегодня лучше из дома больше не выходить.
Ситуация с энергоснабжением потребителей в Украине улучшится в августе.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!