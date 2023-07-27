В Днепре спасали 46-летнего бойца, которому осколочный боеприпас в Бахмуте разорвал руки и ноги

Боже, дай здоровья защитнику!

46-летний Дмитрий Змиенко жил в Харькове и более 20 лет преподавал детям историю. Когда началась великая война, в школу, в которой работал Дмитрий, прилетела российская ракета. Уже на следующий день после этого он пошел в военкомат, вступил в ряды ВСУ и присоединился к обороне родного города.

Школа, где преподавал мужчина, до попадания российской ракеты:

И после:

Первые полгода педагог служил в Харьковской области, а после участвовал в обороне города-крепости Бахмут, где и получил ранения. Это произошло в дни самых ожесточенных боев, когда толпа вагнеровцев шла в наступление. Дмитрий с побратимом шли за водой, и тут их заметил вражеский дрон. Почти сразу по украинским защитникам начал работать миномет.

Осколочный боеприпас разорвался рядом с Дмитрием и повредил его руки и ноги. Боевые товарищи наложили турникеты и эвакуировали учителя.

Об этом сообщили на ФБ-странице Первого медицинского объединения Львова.

Первоначальные оперативные вмешательства сделали военные медики в стабилизационных пунктах и днепровские врачи. Из Днепра учителя доставили во Львов – в реабилитационный центр. Там его не раз посещали ученики, которые после начала войны переехали в западные области. Врачи сделали все, чтобы защитник выздоровел. Сейчас его уже выписывают здоровым.

Сейчас больше всего учитель истории мечтает снова учить детей в родном городе.

Надеемся, так скоро и будет!

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