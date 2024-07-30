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  • В Днепре спасали 37-летнюю женщину с опухолью мозга: как завершилась сложная операция

В Днепре спасали 37-летнюю женщину с опухолью мозга: как завершилась сложная операция

Сегодня 10:33
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В Днепре спасали женщину с опухолью мозга.

Новости Днепра про В Днепре спасали 37-летнюю женщину с опухолью мозга: как завершилась сложная операция

37-летнюю Светлану из Белозерска Донецкой области спасали в Днепре. Историю переселенки рассказал гендиректор одной из больниц Днепра Сергей.

Женщина была вынуждена покинуть родной край из-за военных действий, после чего нашла убежище в Покровске. Однако Светлане снова пришлось менять место жительства, ведь ее состояние резко ухудшилось из-за большой опухоли мозга.

Сейчас женщина, у которой двое детей — 15-летний сын и 11-летняя дочь, находятся в Днепре. Благодаря талантливым нейрохирургам она имеет второй шанс на жизнь.

Врачи взялись за сложную операцию, длившуюся несколько часов. Благодаря высокому профессионализму и мастерству хирургов, операция завершилась успешно. Светлана пошла на поправку и даже может ходить.

Больница продолжает выполнять важную роль как нейрохирургический центр для сложных случаев из Донецкой, Луганской и Херсонской областей, оказывая помощь тем, кто больше всего нуждается в ней во время войны, — рассказал Сергей.

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Новости Днепра про В Днепре спасали 37-летнюю женщину с опухолью мозга: как завершилась сложная операцияУкраїнська Новости Днепра про В Днепре спасали 37-летнюю женщину с опухолью мозга: как завершилась сложная операцияРусский

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