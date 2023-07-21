В Днепре создали сладкий глаз дракона для всех любителей «Юрского периода» (ФОТО)

Кондитер из Днепра Дмитрий Никифоренко снова сделал сладкий шедевр. Мужчина приготовил торт в виде глаза дракона – для любителей «Юрского периода».
Фото своего изделия Дмитрий опубликовал в Facebook.
Вес десерта – 6 килограммов. Начинка: сливочный бисквит, крем Чиз + клубничное конфи. Декор: шоколад, молекулярный мох, медовые пряники.
Мой новый торт с динозаврами для любителей «Юрского периода» и его жителей, — отметил кондитер.
Напомним, ранее мы писали, что кондитер из Днепра создал сладкий «Титаник» (ФОТО).
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