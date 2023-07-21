Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре создали сладкий глаз дракона для всех любителей «Юрского периода» (ФОТО)

В Днепре создали сладкий глаз дракона для всех любителей «Юрского периода» (ФОТО)

Сегодня 08:05
просмотров

Хотели бы попробовать?

Новости Днепра про В Днепре создали сладкий глаз дракона для всех любителей

Кондитер из Днепра Дмитрий Никифоренко снова сделал сладкий шедевр. Мужчина приготовил торт в виде глаза дракона – для любителей «Юрского периода».

Фото своего изделия Дмитрий опубликовал в Facebook.

Новости Днепра про В Днепре создали сладкий глаз дракона для всех любителей

Новости Днепра про В Днепре создали сладкий глаз дракона для всех любителей

Вес десерта – 6 килограммов. Начинка: сливочный бисквит, крем Чиз + клубничное конфи. Декор: шоколад, молекулярный мох, медовые пряники.

Мой новый торт с динозаврами для любителей «Юрского периода» и его жителей, — отметил кондитер.

Напомним, ранее мы писали, что кондитер из Днепра создал сладкий «Титаник» (ФОТО).

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре создали сладкий глаз дракона для всех любителей Українська Новости Днепра про В Днепре создали сладкий глаз дракона для всех любителей Русский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре парализовало Центральный мост: образовалась километровая пробка
Новости Днепра
Сегодня 09:48
В Днепре парализовало Центральный мост: образовалась километровая пробка

Лучше выбрать другой маршрут!

Как жителям Днепра вернуть переплату за доставку газа: инструкция
Новости Днепра
Сегодня 08:36
Как жителям Днепра вернуть переплату за доставку газа: инструкция

Недавно у жителей Днепра в платежках за доставку газа изменился…

На Днепропетровщине во время движения загорелась кабина фуры: что с водителем
Новости Днепра
Сегодня 07:19
На Днепропетровщине во время движения загорелась кабина фуры: что с водителем

Вчера, 20 июля, в 17:40 на линию «101» сообщили, что…

Мэр Новомосковска объявил вознаграждение за вандалов, изуродовавших мемориал воинам
Новости Днепра
Вчера 21:58
Мэр Новомосковска объявил вознаграждение за вандалов, изуродовавших мемориал воинам

В Новомосковске, что на Днепропетровщине, вандалы изуродовали мемориал, посвященный военным.

Последние новости

В Днепре внезапно ушел из жизни известный журналист
В Днепре внезапно ушел из жизни известный журналист

В Днепре скончался журналист Михаил Арошенко.

Сегодня 10:49
3
просмотров
Откроют ли в Днепре детские сады с 1 сентября
Откроют ли в Днепре детские сады с 1 сентября

Представители ГумДепа Днепра рассказали, откроются ли в городе детские сады.

Сегодня 10:16
7
просмотров
В Днепре парализовало Центральный мост: образовалась километровая пробка
В Днепре парализовало Центральный мост: образовалась километровая пробка

Лучше выбрать другой маршрут!

Сегодня 09:48
8
просмотров
В центре Днепра у BMW отпало колесо: образовалась пробка (ВИДЕО)
В центре Днепра у BMW отпало колесо: образовалась пробка (ВИДЕО)

Вот почему техосмотр важен!

Сегодня 09:28
3
просмотров
Жители Днепропетровщины утром слышали взрыв: терроризируют россияне
Жители Днепропетровщины утром слышали взрыв: терроризируют россияне

Сегодня утром жители Днепропетровщины слышали взрыв.

Сегодня 09:00
7
просмотров
Как жителям Днепра вернуть переплату за доставку газа: инструкция
Как жителям Днепра вернуть переплату за доставку газа: инструкция

Недавно у жителей Днепра в платежках за доставку газа изменился оператор газораспределения: вместо "Днепрогаза" теперь "Газсети".

Сегодня 08:36
3
просмотров
На Днепропетровщине во время движения загорелась кабина фуры: что с водителем
На Днепропетровщине во время движения загорелась кабина фуры: что с водителем

Вчера, 20 июля, в 17:40 на линию «101» сообщили, что на улице Партизанской в селе Хуторо-Губиниха Днепровского района посреди дороги горит фура.

Сегодня 07:19
5
просмотров
У жителей Днепра осталось немного времени, чтобы обменять монеты, вышедшие из оборота: подробности
У жителей Днепра осталось немного времени, чтобы обменять монеты, вышедшие из оборота: подробности

Важная информация!

Сегодня 06:45
5
просмотров
Погода на 21 июля: в Днепре ожидается переменная облачность
Погода на 21 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Возможно, сегодня будет и дождь.

Сегодня 06:15
7
просмотров
Мэр Новомосковска объявил вознаграждение за вандалов, изуродовавших мемориал воинам
Мэр Новомосковска объявил вознаграждение за вандалов, изуродовавших мемориал воинам

В Новомосковске, что на Днепропетровщине, вандалы изуродовали мемориал, посвященный военным.

Вчера 21:58
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх