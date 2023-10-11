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  • В Днепре сотрудница института не ходила на работу, но получала зарплату в 150 тысяч

В Днепре сотрудница института не ходила на работу, но получала зарплату в 150 тысяч

Сегодня 15:25
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В Днепре объявили подозрение в растрате бюджетных средств руководителям научно-исследовательского института.

Новости Днепра про В Днепре сотрудница института не ходила на работу, но получала зарплату в 150 тысяч

Трех должностных лиц научно-исследовательского института судебных экспертиз подозревают в растрате бюджетных средств. Как выяснили правоохранители, руководители насчитывали зарплату и премию не ходившей на работу сотруднице. По документам она была официально трудоустроена, однако на рабочем месте ее никогда не было.

В течение нескольких месяцев бухгалтерия начисляла ей плату и премии, создавая табели учета рабочего времени, куда вносили ложные сведения. Таким образом, сотруднице выплатили 150 тысяч гривен.

Схему придумали экс-руководители научно-исследовательского института судебных экспертиз, расположенного на Днепропетровщине и имеющего Запорожский филиал.

5 октября причастным к схеме сообщили о подозрении по 16 эпизодам преступной деятельности, а именно: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Еще двоих подозревают по статьям о служебном подлоге.

Для всех фигурантов Индустриальный районный суд Днепра избрал меру пресечения в виде ночного ареста. Досудебное расследование продолжается.

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