В Днепре сотрудница института не ходила на работу, но получала зарплату в 150 тысяч

Трех должностных лиц научно-исследовательского института судебных экспертиз подозревают в растрате бюджетных средств. Как выяснили правоохранители, руководители насчитывали зарплату и премию не ходившей на работу сотруднице. По документам она была официально трудоустроена, однако на рабочем месте ее никогда не было.
В течение нескольких месяцев бухгалтерия начисляла ей плату и премии, создавая табели учета рабочего времени, куда вносили ложные сведения. Таким образом, сотруднице выплатили 150 тысяч гривен.
Схему придумали экс-руководители научно-исследовательского института судебных экспертиз, расположенного на Днепропетровщине и имеющего Запорожский филиал.
5 октября причастным к схеме сообщили о подозрении по 16 эпизодам преступной деятельности, а именно: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Еще двоих подозревают по статьям о служебном подлоге.
Для всех фигурантов Индустриальный районный суд Днепра избрал меру пресечения в виде ночного ареста. Досудебное расследование продолжается.
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