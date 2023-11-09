В Днепре сотни жителей остались без воды больше, чем на сутки: когда ее вернут

В Днепре сотни жителей со вчерашнего дня остались без воды.
Все из-за проведения аварийно-восстановительных работ на водопроводе Д=1000мм по ул. Казака Мамая.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Так, прекращено водоснабжение:
Кроме того, на ж/м Тополь 1; 2; 3 снижено давление воды.
На указанных и прилегающих к ним улицах возможны перебои водоснабжения со снижением давления, – добавили представители КП.
Восстановить водоснабжение обещают до 23:30 9 ноября, устойчивый режим водоснабжения ожидается к 10:00 10 ноября.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области 9 ноября будет масштабное отключение электроэнергии: кто будет без света.
Читайте также:
Автор:
Центр занятости назвал наиболее востребованные профессии в Днепре и области.
Деревья планируют высадить не только в Днепропетровской области.
Жители Днепра рассказали о водителе автобуса, который согласился бесплатно довезти…
В Днепре на 9 ноября запланировано большое отключение света.
Поздравляем Татьяну Григорьевну и желаем ей здоровья и мира!
Центр занятости назвал наиболее востребованные профессии в Днепре и области.
Важная информация!
Без паники – все под контролем!
Из ДНУ эвакуировали 103 человека.
Вечная слава!
Ночь в Днепропетровской области была тревожной.
Берегите себя!
Зонт сегодня, вероятнее всего, не пригодится!
Деревья планируют высадить не только в Днепропетровской области.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!