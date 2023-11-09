В Днепре сотни жителей остались без воды больше, чем на сутки: когда ее вернут

Держите дома запасы питьевой и технической воды!

В Днепре сотни жителей со вчерашнего дня остались без воды.

Все из-за проведения аварийно-восстановительных работ на водопроводе Д=1000мм по ул. Казака Мамая.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Так, прекращено водоснабжение:

ул. Казака Мамая (от ул. Агрономическая до проезда А. Гальченко);

ул. Прессовая;

ул. Звенигородская;

ул. С. Подолинского;

ул. Вроцлавская;

ул. Старобельская;

ул. Машиностроительная;

ул. Уманская;

ул. Майкопская;

ул. Пасечная;

ул. Тракторная;

ул. Экскаваторная;

ул. Ачинская;

ул. Инженерная;

пер. Прессовый;

пер. Новомиргородский;

пер. Агрономический;

железнодорожной станции «Встречный».

Кроме того, на ж/м Тополь 1; 2; 3 снижено давление воды.

На указанных и прилегающих к ним улицах возможны перебои водоснабжения со снижением давления, – добавили представители КП.

Восстановить водоснабжение обещают до 23:30 9 ноября, устойчивый режим водоснабжения ожидается к 10:00 10 ноября.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области 9 ноября будет масштабное отключение электроэнергии: кто будет без света.

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