В Днепре сообщили о заминировании одной из спецшкол

Соответствующее сообщение передали сотрудникам ГСЧС. Об этом пишет пресс-служба горсовета Днепра.
По указанному адресу прибыли спецслужбы и провели там визуальный осмотр помещений школы, а также прилегающей территории.
Взрывоопасных устройств на локации обнаружено не было. Сообщение о заминировании оказалось ложным.
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