В Днепре сообщили о заминировании одной из спецшкол

В пятницу, 3 марта, на электронную почту СБУ поступило письмо о минировании одной из спецшкол в Индустриальном районе Днепра.

Соответствующее сообщение передали сотрудникам ГСЧС. Об этом пишет пресс-служба горсовета Днепра.

По указанному адресу прибыли спецслужбы и провели там визуальный осмотр помещений школы, а также прилегающей территории.

Взрывоопасных устройств на локации обнаружено не было. Сообщение о заминировании оказалось ложным.

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