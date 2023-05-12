В Днепре собака упала в канализационный люк: ее доставали спасатели

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На место оперативно выехали спасатели, там они установили, что животное находится в заброшенном коллекторе на глубине ориентировочно двух метров.
Один из сотрудников ГСЧС спустился в люк и поднял на поверхность испуганное животное.
С собачкой все хорошо!
К спасению привлекли 7 человек личного состава и 1 единицу техники.
Напомним, ранее мы писали, что жители Днепра у себя дома выращивают экзотических краснокнижных бабочек.
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Александра Лучка
Автор:
В Днепре скончалась учительница школы №7 Нина Романенко.
В метро поставили кровати.
В Днепре дома выращивают бабочек.
Будьте осторожны с огнем!
В Днепре скончалась учительница школы №7 Нина Романенко.
В метро поставили кровати.
В Днепре дома выращивают бабочек.
Нужна ваша помощь!
Будьте осторожны с огнем!
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