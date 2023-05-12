В Днепре собака упала в канализационный люк: ее доставали спасатели

Сегодня, 12 мая, обеспокоенные горожане позвонили на линию "101" и сообщили, что на улице Календарной собака упала в канализационный люк и нуждается в помощи.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место оперативно выехали спасатели, там они установили, что животное находится в заброшенном коллекторе на глубине ориентировочно двух метров.

Один из сотрудников ГСЧС спустился в люк и поднял на поверхность испуганное животное.

С собачкой все хорошо!

К спасению привлекли 7 человек личного состава и 1 единицу техники.

Напомним, ранее мы писали, что жители Днепра у себя дома выращивают экзотических краснокнижных бабочек.

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