В Днепре со 2 октября популярные трамваи изменят маршрут: подробности

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Со 2 октября в Днепре трамваи №7, №12, №17, №19 изменят маршрут.

Так, с 9:30 до 18:00 трамваи маршрутов №7, №12, №17 будут следовать на площадь Старомостовую через ул. Вокзальную без заезда на Речной вокзал, а маршрут №19 сокращается до площади Десантников (район Амурского моста) без заезда на площадь Старомостовую.

Изменения связаны с ремонтом трамвайного пути на перекрестке ул. Сичеславская Набережная – ул. Княгини Ольги.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

Плановый срок окончания работ – 16 октября.

Пожалуйста, учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

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