В Днепре снова заработает уличное освещение

Об этом сообщили в департаменте благоустройства и инфраструктуры горсовета.
Общее количество действующих светильников не будет превышать 30% и будет зависеть от ситуации в энергосистеме Украины.
Улицы города будут освещаться до 21:00, мосты – до 24:00.
Напомним, ранее мы писали, действуют ли сегодня в Днепре графики отключения света.
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Александра Лучка
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