В Днепре снова заработает уличное освещение

Для безопасности и удобства горожан на улицах Днепра снова частично заработает наружное освещение.

Об этом сообщили в департаменте благоустройства и инфраструктуры горсовета.

Общее количество действующих светильников не будет превышать 30% и будет зависеть от ситуации в энергосистеме Украины.

Улицы города будут освещаться до 21:00, мосты – до 24:00.

Напомним, ранее мы писали, действуют ли сегодня в Днепре графики отключения света.

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