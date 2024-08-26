В Днепре снова введут почасовые отключения света: какие графики будут действовать

В Днепре снова будут выключать свет по графикам.

С 12 часов отменят графики аварийных отключений, однако введут стабилизационные отключения. Это означает, что света снова будет мало.

В Днепре компания ЦЭК уже сообщила, по каким графикам сегодня будут отключать свет.

1 очередь: 20:00 до 24:00.

2 очередь: 20:00 до 24:00.

3 очередь: с 12:00 до 16:00.

4 очередь: с 12:00 до 16:00.

5 очередь: с 16:00 до 20:00.

6 очередь: с 16:00 до 20:00.

Абоненты ДТЭК могут узнать об отключении на сайте.

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