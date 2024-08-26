В Днепре снова введут почасовые отключения света: какие графики будут действовать

С 12 часов отменят графики аварийных отключений, однако введут стабилизационные отключения. Это означает, что света снова будет мало.
В Днепре компания ЦЭК уже сообщила, по каким графикам сегодня будут отключать свет.
1 очередь: 20:00 до 24:00.
2 очередь: 20:00 до 24:00.
3 очередь: с 12:00 до 16:00.
4 очередь: с 12:00 до 16:00.
5 очередь: с 16:00 до 20:00.
6 очередь: с 16:00 до 20:00.
Абоненты ДТЭК могут узнать об отключении на сайте.
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