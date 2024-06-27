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В Днепре снова возникли проблемы с водоснабжением: адреса

Сегодня 12:21
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На некоторых улицах Днепра снизилось давление воды.

Новости Днепра про В Днепре снова возникли проблемы с водоснабжением: адреса

Об этом сообщают в Telegram-канале КП «Днепроводоканал».

Отмечается, что понижение давления подачи воды связано с отсутствием электроснабжения. По состоянию на 12.20 проблемы наблюдаются на верхних этажах домов по адресам:

  • ул. Кожемяки, 1, 3,5,7,9,11,17,19;
  • проспект Слобожанский, 63,65,67,69,71,73,77,79,81,83,83а, 85;
  • ул. Дарницкая,4,7,9,11;
  • ул. Василия Сухомлинского, 40, 40-А, 44, 46, 46-А, 48, 50, 50-А, 52, 54-А, 56 58, 60, 62, 64, 66, 68, 69, 69-А, 72;
  • ул. Строителей, 4, 5, 6, 6-А, 7, 7-А, 8, 9, 10, 12, 12-А, 14, 16, 18, 18-А, 20, 22, 28, 34;
  • ул. Слобожанская, 13, 15, 17, 19, 28, 30;
  • ул. Тепличная, 31, 31-А, 32, 33, 34, 35, 36, 36-А, 37;
  • ул. Терещенковская, 23, 25, 25-А, 27;
  • ул. Богомаза, 186, 188, 188-А, 188-Б, 188-Г, 188-Д, 190, 192, 196, 198, 200, 202-А, 204;
  • переулок Крушельницкой, 1, 2, 2-Б, 4, 6, 8, 10, 5, 5-А, 7, 12, 14, 16, 18, 20;
  • ул. М.Лисиченко, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;
  • ул. Терещенковская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
  • ул. Березинская, 10-40;
  • ул.Калиновая, 81, 82, 82 — А, 82 — Б, 84, 85, 88, 88 — А, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 100, 100 — А, 102, 104, 106 108, 112;
  • ул. Галины Мазепы, 67, 69, 71, 71 – А, 73, 74, 74 – А, 75, 77, 81, 84, 86, 88, 90, 100;
  • ул. Примерная, 1, 1/1, 1/2, 3, 4;
  • ул. Старочумацко, 78, 80, 84;
  • ул. Холодильная, 57, 59, 60, 61;
  • ул. Янтарно, 71, 73, 75, 79, 81, 83;
  • проспекта Мира, 35, 43, 49, 55, 63, 71, 75;
  • ул. Михаила Михновского, 2 – 31;
  • переулку Фестивальный, 1 – 31;
  • проспект Мира, 1 – 95;
  • ул. Березинская, 22 – 61;
  • ул. Юрия Магалевского, 1 – 15;
  • переулок Свободный,2 –1 2;
  • ул. Ю.Липы, 1 – 23;
  • ул. Донецкое шоссе, 97 – 137;
  • проспект Мира, 2, 2-А.

Кроме того, коммунальщики проводят аварийные работы, в связи с чем подача воды приостановлена ​​по адресам:

  • ул. Независимости, 8–36;
  • проспект Александра Поля, 104, 106, 106-А, 108, 110;
  • ул. Алана Шепарда, 13, 15, 15-А;
  • ул. Дарвина, 1-20;
  • ул. Кулишева;
  • ул. Набережная Победы, 130;
  • бульвар Славы, 1-Д,2-А,2-Д.

Водоснабжение будет восстановлено в течение дня, а нормативное давление возобновится после подачи электроэнергии.

Напомним, вчера мы писали, что в Днепре 27 июня снова весь день будут выключать свет.

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