В Днепре снова возникли проблемы с водоснабжением: адреса

Об этом сообщают в Telegram-канале КП «Днепроводоканал».
Отмечается, что понижение давления подачи воды связано с отсутствием электроснабжения. По состоянию на 12.20 проблемы наблюдаются на верхних этажах домов по адресам:
Кроме того, коммунальщики проводят аварийные работы, в связи с чем подача воды приостановлена по адресам:
Водоснабжение будет восстановлено в течение дня, а нормативное давление возобновится после подачи электроэнергии.
Напомним, вчера мы писали, что в Днепре 27 июня снова весь день будут выключать свет.
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