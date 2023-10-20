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В Днепре снова украли солому и тыквы по декоративной инсталляции

Сегодня 18:01
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В Днепре снова украли тыквы и солому из осенней инсталляции. На этот раз это произошло в Писаржевском парке.

Новости Днепра про В Днепре снова украли солому и тыквы по декоративной инсталляции

В прошлом месяце в парке Усачева обустроили осеннюю декоративную инсталляцию. Впрочем, через два дня на нее набросились вандалы. Тыквы украли, а солому в тюках забрали домой, вывозя ее на машинах.

На этот раз вандалы перебрались в парк Писаржевского. Как рассказывают днепряне, здесь тоже разнесли инсталляцию и украли тыкву.

Новости Днепра про В Днепре снова украли солому и тыквы по декоративной инсталляции

Днепряне возмущены действиями некоторых горожан и не понимают, зачем портить красоту и создавать хаос.

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Новости Днепра про В Днепре снова украли солому и тыквы по декоративной инсталляцииУкраїнська Новости Днепра про В Днепре снова украли солому и тыквы по декоративной инсталляцииРусский

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