В Днепре снова угрожали взорвать все торговые центры

В Днепре проверяли информацию о заминировании торговых центров.

Как рассказали в горсовете, за прошедшие сутки в Днепре на электронную почту СБУ поступило сообщение о заминировании всех торговых центров области. Правоохранители проверили 29 объектов, но взрывных материалов или устройств не обнаружено. Сообщение о заминировании оказалось ложным.

Кроме этого, чрезвычайники за минувшие сутки совершили 7 оперативных выездов по Днепру. Из них 5 на пожары: было сообщение о возгорании в столярной мастерской, а четыре вызова не подтвердились.

Один из выездов спасатели совершили, чтобы помочь населению, и еще во время одного вызова чрезвычайники освобождали из грязи автомобиль экстренной медицинской помощи.

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