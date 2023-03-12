В Днепре снова угрожали взорвать все торговые центры

Как рассказали в горсовете, за прошедшие сутки в Днепре на электронную почту СБУ поступило сообщение о заминировании всех торговых центров области. Правоохранители проверили 29 объектов, но взрывных материалов или устройств не обнаружено. Сообщение о заминировании оказалось ложным.
Кроме этого, чрезвычайники за минувшие сутки совершили 7 оперативных выездов по Днепру. Из них 5 на пожары: было сообщение о возгорании в столярной мастерской, а четыре вызова не подтвердились.
Один из выездов спасатели совершили, чтобы помочь населению, и еще во время одного вызова чрезвычайники освобождали из грязи автомобиль экстренной медицинской помощи.
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