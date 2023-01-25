В Днепре снова не работают трамваи и троллейбусы: причина

В Днепре до 26 января включительно не будут работать трамваи и троллейбусы.

Об этом сообщают в горсовете.

Сегодня в связи с превышением лимитов потребления электрической энергии по области и отключением тяговых подстанций приостановлено движение технических рейсов электротранспорта до 26 января включительно.

После стабилизации ситуации движение будет возобновлено.

25 января по городу работает 90 автобусных маршрутов общим количеством 834 автобусов. Из них 173 автобуса большой вместимости.

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