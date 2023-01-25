Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре снова не работают трамваи и троллейбусы: причина

Сегодня 08:30
просмотров

В Днепре до 26 января включительно не будут работать трамваи и троллейбусы.

Новости Днепра про В Днепре снова не работают трамваи и троллейбусы: причина

Об этом сообщают в горсовете.

Сегодня в связи с превышением лимитов потребления электрической энергии по области и отключением тяговых подстанций приостановлено движение технических рейсов электротранспорта до 26 января включительно.

После стабилизации ситуации движение будет возобновлено.

25 января по городу работает 90 автобусных маршрутов общим количеством 834 автобусов. Из них 173 автобуса большой вместимости.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре снова не работают трамваи и троллейбусы: причинаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре снова не работают трамваи и троллейбусы: причинаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Залужный задонатил на ВСУ миллион долларов
    Новости Днепра
    Сегодня 08:00
    Залужный задонатил на ВСУ миллион долларов

    Средства командующий украинской армией получил в наследство.

    В Украине впервые зафиксировали новый штамм коронавируса «Кракен»
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    В Украине впервые зафиксировали новый штамм коронавируса «Кракен»

    В Украине зафиксировали первый случай заражения новым видом коронавируса "Кракен"…

    Повестки роздают даже дворники: в Днепровском районе массово вызывают мужчин в военкоматы
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    Повестки роздают даже дворники: в Днепровском районе массово вызывают мужчин в военкоматы

    В украинских городах усилили мобилизационные мероприятия – мужчин массово вызывают…

    На вокзале в Каменском появились буржуйки
    Новости Днепра
    Вчера 21:15
    На вокзале в Каменском появились буржуйки

    Пока обстоятельства каждый день постоянно вносят свои коррективы в обычное…

    Последние новости

    Залужный задонатил на ВСУ миллион долларов
    Залужный задонатил на ВСУ миллион долларов

    Средства командующий украинской армией получил в наследство.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    В Кривом Роге задержали мужчину, который размахивал пистолетом посреди дороги
    В Кривом Роге задержали мужчину, который размахивал пистолетом посреди дороги

    К счастью, никто не пострадал.

    Сегодня 07:15
    0
    просмотров
    В Украине впервые зафиксировали новый штамм коронавируса «Кракен»
    В Украине впервые зафиксировали новый штамм коронавируса «Кракен»

    В Украине зафиксировали первый случай заражения новым видом коронавируса "Кракен" (XBB.1.5). Инфекцию обнаружили у жителя Сумской области.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода на 25 января: в Днепре облачно с прояснениями
    Погода на 25 января: в Днепре облачно с прояснениями

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Повестки роздают даже дворники: в Днепровском районе массово вызывают мужчин в военкоматы
    Повестки роздают даже дворники: в Днепровском районе массово вызывают мужчин в военкоматы

    В украинских городах усилили мобилизационные мероприятия – мужчин массово вызывают в военкоматы. В Киеве, Днепре, Львове и Одессе повестки выдают на улицах, а также оставляют на дверях квартир.

    Вчера 22:00
    просмотров
    На вокзале в Каменском появились буржуйки
    На вокзале в Каменском появились буржуйки

    Пока обстоятельства каждый день постоянно вносят свои коррективы в обычное движение жизни. Довольно часто приходится обращаться к давно забытым принадлежностям, которые казалось бы далеки от современной цивилизации, как, например, керосиновые лампы или печки-буржуйки.

    Вчера 21:15
    просмотров
    ВСУ отразили наступление оккупантов на Донбассе и атаковали позиции их ЗРК, — Генштаб
    ВСУ отразили наступление оккупантов на Донбассе и атаковали позиции их ЗРК, — Генштаб

    Вооруженные силы Украины отразили наступление российских оккупантов в Донецкой области и нанесли удары по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Дорогая рыбалка: На Днепропетровщине наловили рыбы на 13 миллионов
    Дорогая рыбалка: На Днепропетровщине наловили рыбы на 13 миллионов

    Именно во столько оценили ущерб рыбинспекторы, нанесенные окружающей среде незаконным рыболовством. Однако самих браконьеров инспекторы не обнаружили. Нашли их во время рейда возле села Свободное Криворожского района.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Брали все подряд: в Павлограде двое мужчин торговали ворованным на дачах добром
    Брали все подряд: в Павлограде двое мужчин торговали ворованным на дачах добром

    В Павлограде двое мужчин 18 и 46 лет обворовывали дачи.

    Вчера 19:15
    просмотров
    В Днепре ввели экстренные отключения электричества: какая ситуация с водой и отоплением на вечер
    В Днепре ввели экстренные отключения электричества: какая ситуация с водой и отоплением на вечер

    В Днепре и Днепропетровской области ввели экстренные отключения электроэнергии. Все из-за существенного превышения лимитов потребления, выделенных НЭК Укрэнерго на сегодня.

    Вчера 18:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх