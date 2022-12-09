В Днепре снова ездят троллейбусы и трамваи, но не все

Как сообщили в департаменте транспорта горсовета Днепра, 9 декабря движение электротранспорта запущено, но частично и не в полном объеме.
Транспорт работает в режиме обкатки. Также работает метро. То есть, встретить троллейбусы на дорогах можно, но ждать придется дольше.
Это связано с проблемами энергоснабжения.
Напомним, в Днепре электротранспорт не курсировал с конца ноября из-за обесточенных подстанций и экстренных отключений света.
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