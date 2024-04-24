В Днепре сменили название еще 8 улиц: каких именно

Еще восемь улиц переименовали в Днепре.

Во время очередного заседания горсовета было принято решение о переименовании еще восьми улиц. Это улицы, которые должны были дерусифицировать и деколонизировать.

Список переименованных топонимов:

ул. Гавриленко (Центральный р-н) – ул. Врача Ребинина;

ул. Говорова (Шевченковский р-н) – ул. Петра Умного;

пров. Гребенкина (Новокодакский р-н) – пер. Радный;

ул. Каменногорская (Новокодакский р-н) – ул. Андреевская;

ул. Кокчетавская (Самарский р-н) – ул. Пикетная;

ул. Писарева (Соборный р-н) – ул. Вселенной;

ул. Писемского (Новокодакский р-н) – ул. Семьи Ульманов;

ул. Минусинская (Амур-Нижнеднепровский р-н) – ул. Виктора Сулимы.

Кроме этого, утвердили названия новых проездов в Амур-Нижнеднепровском районе. Теперь возле Полтавского шоссе и улицы Шефской появились улица Успешная, переулок Успешный и улица Мелодичная.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменении названий 40 городов/поселков и трех районов Днепропетровской области.

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