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В Днепре сливали нечистоты в Аптекарскую балку

Сегодня 21:25
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Жители частного сектора загрязняли ручей, протекающий через Аптекарскую балку.

Новости Днепра про В Днепре сливали нечистоты в Аптекарскую балку

Как сообщили в горсовете, в Аптекарскую балку сливали нечистоты. Канализационную трубу вывели к ручью, протекающему через зеленую зону. Об этом коммунальщикам сообщили днепряне, которые забили тревогу из-за загрязнения водоема.

Оказалось, что нечистоты к ручью попали из частного сектора в Чечелевском районе.

Коммунальщики затамповали любительские канализационные трубы, чтобы нечистоты больше не лились к ручью.

«Мы разработали ноу-хау. Вот в такую обычную пластиковую бутылку мы засыпали песок. Дальше ее мы продвигаем в трубу, чтобы из нее уже ничего не вытекало. Подобное мы уже делали в Гнилокише, где недобросовестные жители решили его превратить в озеро нечистот, — отметили коммунальщики.

Вытащить из трубы бутылку будет трудно, ведь для этого необходимо перекопать значительный участок земли.

Как отметили в управлении охраны окружающей среды ДМР, сбрасывать нечистоты в водоемы — запрещено. На территории частных усадеб, где нет централизованной канализации, жители должны обустроить выгребные ямы, куда можно сбрасывать отходы.

Загрязнение прудов/ручей/рек сточными водами карается штрафом. Для физических лиц он достигает от 340 до 1360 грн., а для юридических и предпринимателей – от 850 до 1700 грн.

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