В Днепре слышали взрывы: что известно

Будьте в безопасных местах!

Сегодня утром жители Днепра слышали взрывы!

Как сообщали в Воздушных силах, в направлении города летят баллистические ракеты. Также есть информация о пусках крылатых ракет с самолетов Ту-95МС!

Обновлено: начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил взрывы и призвал жителей Днепра к информационной тишине.

Днепр, информационная тишина. Официальная информация о взрывах – после отбоя воздушной тревоги, – написал он.

Пожалуйста, будьте в безопасных местах до отбоя! Ни в коем случае не публикуйте фото и видео в сети!

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