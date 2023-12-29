В Днепре слышали взрывы: что известно

Сегодня утром жители Днепра слышали взрывы!
Как сообщали в Воздушных силах, в направлении города летят баллистические ракеты. Также есть информация о пусках крылатых ракет с самолетов Ту-95МС!
Обновлено: начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил взрывы и призвал жителей Днепра к информационной тишине.
Днепр, информационная тишина. Официальная информация о взрывах – после отбоя воздушной тревоги, – написал он.
Пожалуйста, будьте в безопасных местах до отбоя! Ни в коем случае не публикуйте фото и видео в сети!
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