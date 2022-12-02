В Днепре слышали взрыв: пройдите в укрытие

Пожалуйста, пройдите в укрытие. Или соблюдайте правило двух стен!

После этого в 14.16 объявили воздушную тревогу.

В Амур-Нижнепровском районе неизвестный мужчина избил женщину, потому что и…

Свечи, наравне с фонариками и батарейками к ним сегодня один…

Из глицерина, кокоса и сои: какие свечи будут гореть долго и ярко Свечи, наравне с фонариками и батарейками к ним сегодня один из самых ходовых товаров в магазинах Днепра. Многие покупают их сразу по нескольку штук, особенно если видят дешевые. Но стоит ли экономить на таком виде «освещения» и какая свеча будет… просмотров