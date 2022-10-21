В Днепре сломалась скорая с тяжелым пациентом: помогли полицейские

Правоохранители включили спецсигнал на служебном автомобиле и сопровождали автомобиль с пациенткой в больницу.

Сообщается, что в «скорой» автомобиле возникла неисправность специального звукового сигнала. На помощь пришли полицейские.

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