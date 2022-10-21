В Днепре сломалась скорая с тяжелым пациентом: помогли полицейские

Полицейские Днепра сопровождали в больницу машину скорой помощи с тяжелобольной женщиной.
Сообщается, что в «скорой» автомобиле возникла неисправность специального звукового сигнала. На помощь пришли полицейские.
Правоохранители включили спецсигнал на служебном автомобиле и сопровождали автомобиль с пациенткой в больницу.
К счастью, женщине, нуждавшейся в неотложной помощи врачей, оказали своевременную медицинскую помощь.
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