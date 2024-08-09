В Днепре скоро запустят трамваи с панорамной крышей: как они выглядят

Трамваи с панорамной крышей скоро выйдут на маршруты.

Трамваи, которые Днепр купил по символической цене в Лейпциге, скоро будут готовы к эксплуатации. Сейчас продолжаются работы по адаптации 26 вагонов в нашу транспортную систему.

Как сообщили в горсовете, вагоны прибывают с замененной современной энергосберегающей системой управления (экономия электроэнергии 30 %), модернизированными салонами и освещением.

На сегодняшний день мы уже отремонтировали 2 вагона, которые сейчас в процессе обкатывания и в ближайшее время выйдут на улицы Днепра. В общем комплекс капитального ремонта это покраска вагона по дизайн-коду города, также замена тележек, ведь наши колеи отличаются от европейских шириной. Дальше диагностируем все оборудование и при необходимости заменяем его, — отметил ведущий специалист КП «Днепровский электротранспорт» Днепровского городского совета Никита Керенцев.

Два из 26 вагонов имеют панорамную крышу и являются для Украины уникальными.

Трамваи с панорамной крышей будут экскурсионными и не будут выполнять обычные рейсы.

Здесь запланирована аудиосистема, с помощью которой гиды смогут рассказывать всем достопримечательности Днепра. Надеемся, что на ближайшие 3-4 недели мы завершим обновление, а увидеть эти вагоны можно будет осенью, – рассказал заместитель начальника управления транспорта департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета Иван Васючков.

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