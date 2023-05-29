В Днепре «скорая» якобы отказалась ехать на вызов беспомощной женщине: медики прокомментировали

Жительница Днепра пожаловалась на "скорую", которая якобы отказалась ехать на вызов женщине, нуждавшейся в помощи.

На прошлой неделе днепрянка Анна Карпеченкова пожаловалась на то, что «скорая» якобы отказалась ехать к беспомощной женщине, которую нашли вблизи автовокзала.

Когда женщину нашли, она лежала не на земле в нижнем белье и говорила, что ей плохо. Анна вызвала скорую, но сначала ей отказали, ведь по описанию случай не был экстренным. Позже днепрянка позвала патрульных, которые приехали на место инцидента и тоже позвонили по телефону на линию 103 относительно прохожей, которая вероятно нуждалась в помощи.

По словам Анны, врач осмотрела женщину. У нее диагностировали травму головы и забрали в медучреждение.

Медики отреагировали на эту историю. По словам представительницы областного центра экстренной медицины Марии Стебельской, вызов действительно был.

Так, 25.05.2023 на линию «103» КП «Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф «ДОР поступил вызов от неравнодушного свидетеля с требованием немедленно прислать скорую к женщине, которой «плохо, ноги грязные, избитые, в трусах и футболке», – пишет Мария Стебельская.

Как отметила медик, «скорая» экстренка приезжает только к людям, которые находятся в критическом состоянии. В этом случае такой потребности не было, ведь женщина дышала, была в сознании и разговаривала.

После поступления вызова от полиции бригада была направлена на место происшествия. Но каков результат этого вызова? Женщину в алкогольном опьянении с гематомой возле глаза транспортировали в больницу, из которой она почти сразу ушла. Задействованы ресурсы службы, минус одна бригада в час, – объяснила медик.

В каких случаях должна приезжать «экстренка»

В настоящее время работа бригад «экстренки» регулируется постановлением Кабмина №1271.

Согласно постановлению диспетчер должен опросить заявителя и выявить степень критичности случая. Есть четыре категории вызовов:

Критические: когда пациент не дышит/дышит очень слабо, имеет сильную кровопотерю или кровотечение, то есть находится на грани смерти;

Экстренные — когда больной без сознания или вот-вот потеряет сознание, не понимает, где находится; имеет признаки кровотечения или острых состояний, таких как инсульт или инфаркт; сильные травмы, требующие немедленного медицинского вмешательства;

Неэкстренные — когда у больного есть проблемы, но он требует дополнительной оценки состояния здоровья, однако его состояние не является неотложным, а отсрочка оказания медицинской помощи не приведет к ухудшению его состояния;

Непрофильные — состояние пациента не является неотложным и не требует оказания медицинской помощи на месте.

«Скорая» не приезжает на случаи, которые неэкстрены или непрофильны. Впрочем, если есть свободные бригады и у пациента вообще нет доступа к получению первичной медпомощи, то врачи могут приехать на вызов.

В случае непрофильных вызовов врачи могут дать рекомендации по телефону, без выезда на место.

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