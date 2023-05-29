В Днепре «скорая» якобы отказалась ехать на вызов беспомощной женщине: медики прокомментировали

На прошлой неделе днепрянка Анна Карпеченкова пожаловалась на то, что «скорая» якобы отказалась ехать к беспомощной женщине, которую нашли вблизи автовокзала.
Когда женщину нашли, она лежала не на земле в нижнем белье и говорила, что ей плохо. Анна вызвала скорую, но сначала ей отказали, ведь по описанию случай не был экстренным. Позже днепрянка позвала патрульных, которые приехали на место инцидента и тоже позвонили по телефону на линию 103 относительно прохожей, которая вероятно нуждалась в помощи.
По словам Анны, врач осмотрела женщину. У нее диагностировали травму головы и забрали в медучреждение.
Медики отреагировали на эту историю. По словам представительницы областного центра экстренной медицины Марии Стебельской, вызов действительно был.
Так, 25.05.2023 на линию «103» КП «Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф «ДОР поступил вызов от неравнодушного свидетеля с требованием немедленно прислать скорую к женщине, которой «плохо, ноги грязные, избитые, в трусах и футболке», – пишет Мария Стебельская.
Как отметила медик, «скорая» экстренка приезжает только к людям, которые находятся в критическом состоянии. В этом случае такой потребности не было, ведь женщина дышала, была в сознании и разговаривала.
После поступления вызова от полиции бригада была направлена на место происшествия. Но каков результат этого вызова? Женщину в алкогольном опьянении с гематомой возле глаза транспортировали в больницу, из которой она почти сразу ушла. Задействованы ресурсы службы, минус одна бригада в час, – объяснила медик.
В настоящее время работа бригад «экстренки» регулируется постановлением Кабмина №1271.
Согласно постановлению диспетчер должен опросить заявителя и выявить степень критичности случая. Есть четыре категории вызовов:
«Скорая» не приезжает на случаи, которые неэкстрены или непрофильны. Впрочем, если есть свободные бригады и у пациента вообще нет доступа к получению первичной медпомощи, то врачи могут приехать на вызов.
В случае непрофильных вызовов врачи могут дать рекомендации по телефону, без выезда на место.
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