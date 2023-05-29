Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре «скорая» якобы отказалась ехать на вызов беспомощной женщине: медики прокомментировали

В Днепре «скорая» якобы отказалась ехать на вызов беспомощной женщине: медики прокомментировали

Сегодня 10:42
просмотров

Жительница Днепра пожаловалась на "скорую", которая якобы отказалась ехать на вызов женщине, нуждавшейся в помощи.

Новости Днепра про В Днепре

На прошлой неделе днепрянка Анна Карпеченкова пожаловалась на то, что «скорая» якобы отказалась ехать к беспомощной женщине, которую нашли вблизи автовокзала.

Когда женщину нашли, она лежала не на земле в нижнем белье и говорила, что ей плохо. Анна вызвала скорую, но сначала ей отказали, ведь по описанию случай не был экстренным. Позже днепрянка позвала патрульных, которые приехали на место инцидента и тоже позвонили по телефону на линию 103 относительно прохожей, которая вероятно нуждалась в помощи.

По словам Анны, врач осмотрела женщину. У нее диагностировали травму головы и забрали в медучреждение.

Медики отреагировали на эту историю. По словам представительницы областного центра экстренной медицины Марии Стебельской, вызов действительно был.

Так, 25.05.2023 на линию «103» КП «Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф «ДОР поступил вызов от неравнодушного свидетеля с требованием немедленно прислать скорую к женщине, которой «плохо, ноги грязные, избитые, в трусах и футболке», – пишет Мария Стебельская.

Как отметила медик, «скорая» экстренка приезжает только к людям, которые находятся в критическом состоянии. В этом случае такой потребности не было, ведь женщина дышала, была в сознании и разговаривала.

После поступления вызова от полиции бригада была направлена на место происшествия. Но каков результат этого вызова? Женщину в алкогольном опьянении с гематомой возле глаза транспортировали в больницу, из которой она почти сразу ушла. Задействованы ресурсы службы, минус одна бригада в час, – объяснила медик.

В каких случаях должна приезжать «экстренка»

В настоящее время работа бригад «экстренки» регулируется постановлением Кабмина №1271.

Согласно постановлению диспетчер должен опросить заявителя и выявить степень критичности случая. Есть четыре категории вызовов:

  • Критические: когда пациент не дышит/дышит очень слабо, имеет сильную кровопотерю или кровотечение, то есть находится на грани смерти;
  • Экстренные — когда больной без сознания или вот-вот потеряет сознание, не понимает, где находится; имеет признаки кровотечения или острых состояний, таких как инсульт или инфаркт; сильные травмы, требующие немедленного медицинского вмешательства;
  • Неэкстренные — когда у больного есть проблемы, но он требует дополнительной оценки состояния здоровья, однако его состояние не является неотложным, а отсрочка оказания медицинской помощи не приведет к ухудшению его состояния;
  • Непрофильные — состояние пациента не является неотложным и не требует оказания медицинской помощи на месте.

«Скорая» не приезжает на случаи, которые неэкстрены или непрофильны. Впрочем, если есть свободные бригады и у пациента вообще нет доступа к получению первичной медпомощи, то врачи могут приехать на вызов.

В случае непрофильных вызовов врачи могут дать рекомендации по телефону, без выезда на место.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре Українська Новости Днепра про В Днепре Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Прятал гранаты и пистолеты на кладбище: в Днепре поймали мужчину с пакетом оружия
    Новости Днепра
    Сегодня 11:08
    Прятал гранаты и пистолеты на кладбище: в Днепре поймали мужчину с пакетом оружия

    Подозрительный человек что-то рыл на кладбище.

    Что известно о женщине, которую нашли в озере в Днепре: комментарий полиции
    Новости Днепра
    Сегодня 10:08
    Что известно о женщине, которую нашли в озере в Днепре: комментарий полиции

    Вчера вечером в озере Куряче обнаружили тело женщины.

    Утонула в озере: в Днепре спасатели получили тело женщины
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    Утонула в озере: в Днепре спасатели получили тело женщины

    В Днепре из озера Куриное спасатели достали тело женщины.

    Ночная атака на Украину: что известно о последствиях обстрелов
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Ночная атака на Украину: что известно о последствиях обстрелов

    Россия в ночь на 29 мая вновь атаковала Украину. На…

    Последние новости

    Прятал гранаты и пистолеты на кладбище: в Днепре поймали мужчину с пакетом оружия
    Прятал гранаты и пистолеты на кладбище: в Днепре поймали мужчину с пакетом оружия

    Подозрительный человек что-то рыл на кладбище.

    Сегодня 11:08
    просмотров
    В Каменском в реке Днепр утонул мужчина
    В Каменском в реке Днепр утонул мужчина

    Берегите себя!

    Сегодня 10:44
    0
    просмотров
    Что известно о женщине, которую нашли в озере в Днепре: комментарий полиции
    Что известно о женщине, которую нашли в озере в Днепре: комментарий полиции

    Вчера вечером в озере Куряче обнаружили тело женщины.

    Сегодня 10:08
    2
    просмотров
    Утонула в озере: в Днепре спасатели получили тело женщины
    Утонула в озере: в Днепре спасатели получили тело женщины

    В Днепре из озера Куриное спасатели достали тело женщины.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    Ночная атака на Украину: что известно о последствиях обстрелов
    Ночная атака на Украину: что известно о последствиях обстрелов

    Россия в ночь на 29 мая вновь атаковала Украину. На этот раз враг выпустил не только дроны-камикадзе, но и крылатые ракеты.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Как в Днепре работает общественный транспорт 29 мая
    Как в Днепре работает общественный транспорт 29 мая

    29 мая электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Противник нанес 97 авиационных ударов: ситуация на фронте сегодня 29 мая
    Противник нанес 97 авиационных ударов: ситуация на фронте сегодня 29 мая

    Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 19 вражеских атак.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Днепровская спортсменка стала чемпионкой Европы по академической гребле
    Днепровская спортсменка стала чемпионкой Европы по академической гребле

    На словенском озере Блед продолжается Чемпионат Европы по академической гребле.

    Сегодня 08:00
    0
    просмотров
    Вечная память: погиб Герой из Днепропетровской области Виктор Касян
    Вечная память: погиб Герой из Днепропетровской области Виктор Касян

    22 мая оборвалась жизнь Защитника из Днепропетровской области Виктора Касяна. Трагедия произошла при выполнении боевого задания на Харьковском направлении. Ему было 47 лет.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Заряджайте гаджети: де сьогодні у Дніпрі не буде світла
    Заряджайте гаджети: де сьогодні у Дніпрі не буде світла

    У понеділок, 29 травня, частина мешканців Дніпра залишиться без світла.

    Сегодня 06:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх