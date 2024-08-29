В Днепре скончался известный украинский языковед

О печальном известии известили на Facebook-странице Днепровского национального университета им. О. Гончара.
27 августа на 96-м году жизни остановилось сердце Владимира Александровича Горпинича – доктора филологических наук, профессора, выдающегося языковеда, педагога, заслуженного деятеля науки и техники Украины (1995), который с 1996 по 2020 год работал в должности профессора кафедры украинского языка Университета имени Олеся Гончара.
Более 60 лет своей жизни Владимир Александрович отдал науке.
Профессиональная дорога Владимира Александровича была длинной, вдохновенной и плодотворной: он учительствовал, на протяжении нескольких десятков лет (1967–1996) заведовал рядом языковедческих кафедр в Николаевском, Запорожском, Полтавском, Кировоградском педагогических институтах, занимал должность ректора Запорожского.
Владимир Александрович исследовал проблемы грамматики, словообразования, лексикографии, топонимии, антропонимии и т.д. Ученый автор многих учебников, пособий, монографий, словарей, статей, тезисов, в которых освещал и утверждал свои научные взгляды на многие актуальные, назревшие языковедческие вопросы.
Коллектив кафедры украинского языка вместе со всеми коллегами факультета украинского и иностранного филологии и искусствоведения ДНУ имени Олеся Гончара глубоко скорбит и с невыразимым душевным щемом от потери прощается с Большим Человеком! Светлая память о Владимире Александровиче всегда будет жить в наших сердцах, — говорится в сообщении.
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