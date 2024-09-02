В Днепре скончался выдающийся ученый и физик

30 августа скончался физик и математик, старший научный сотрудник, доктор технических наук, профессор, настоящий педагог, мудрый наставник Юрий Михайлович Селиванов.
Печальное известие сообщили в ДНУ им. Олеся Гончара, где Юрий Михайлович работал на кафедре кибербезопасности и компьютерно-интегрированных технологий физико-технического факультета.
Юрий Михайлович посвятил себя научной лаборатории факультета Днепровского национального университета имени Олеся Гончара. Работал на разных кафедрах факультета и на каждой – оставил своих благодарных учащихся. Светлая память Юрия Михайловича Селиванова от сообщества физико-технического факультета и всего коллектива Alma mater, — говорится в сообщении.
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