В Днепре шквальным ветром снесло торговые павильоны на Воронцовском рынке

В Днепре внезапный штормовой ветер натворил беды.

После 14 часов 27 декабря в Днепре начался ураган. Сильные порывы ветра с мелким градом и дождем длились минут 10, но за это время успели нанести беды. По улицам носило мусор и все, что не было хорошо закреплено.

Шквальным ветром на Воронцовском рынке на Майнуловском проспекте повредило торговые павильоны. Очевидцы публикуют видео с места происшествия. На записи видно, что снесло крышу металлических контейнеров, где торговали продавцы одежды.

Пострадал и товар. Сейчас владельцы павильонов пытаются собрать все в кучу.

А возле Каравана на Донецком шоссе порывистый ветер свалил огромное дерево на легковушку и грузовик. Что с водителем автомобиля по состоянию на данный момент не известно.

Движение затруднено от Эпицентра в сторону города.

Заметим, что синоптики ранее предупреждали о непогоде в Днепре. Сильный ветер ожидается еще три дня с 27 по 29 декабря, поэтому будьте осторожны.

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