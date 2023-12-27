В Днепре шквальным ветром снесло торговые павильоны на Воронцовском рынке

После 14 часов 27 декабря в Днепре начался ураган. Сильные порывы ветра с мелким градом и дождем длились минут 10, но за это время успели нанести беды. По улицам носило мусор и все, что не было хорошо закреплено.
Шквальным ветром на Воронцовском рынке на Майнуловском проспекте повредило торговые павильоны. Очевидцы публикуют видео с места происшествия. На записи видно, что снесло крышу металлических контейнеров, где торговали продавцы одежды.
Пострадал и товар. Сейчас владельцы павильонов пытаются собрать все в кучу.
А возле Каравана на Донецком шоссе порывистый ветер свалил огромное дерево на легковушку и грузовик. Что с водителем автомобиля по состоянию на данный момент не известно.
Движение затруднено от Эпицентра в сторону города.
Заметим, что синоптики ранее предупреждали о непогоде в Днепре. Сильный ветер ожидается еще три дня с 27 по 29 декабря, поэтому будьте осторожны.
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