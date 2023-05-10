В Днепре школьники забросали продавщицу киоска с водой камнями и презервативами

"Шалости" школьников попали на камеру.

На днях в Днепре заметили малолетних хулиганов, которые терроризировали продавщицу в киоске с водой. На опубликовавших в сети кадрах видно, как трое школьников подбегают поочередно к МАФу и чем-то бросаются.

По словам днепрян, это произошло напротив «Славутича». Горожане утверждают, что юные хулиганы стучали по окнам, бросали камни, презервативы и еще какие-то предметы.

Видео выложили в телеграмм-канале «Днепр Оперативный. Война».

Может, родители узнают свои цветы жизни, — подписали сообщение авторы видео.

На видео можно увидеть покупателя, забирающего бутылку воды, а как только мужчина отошел, один из школьников бросает какой-то предмет в окно киоска, которое продавщица не успела закрыть. Затем другие мальчики подбегают к МАФу и швыряються в постройку камнями.

Увидев, что их «шалости» снимают, мальчики скрылись с места инцидента.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: