В Днепре школьники забросали продавщицу киоска с водой камнями и презервативами

На днях в Днепре заметили малолетних хулиганов, которые терроризировали продавщицу в киоске с водой. На опубликовавших в сети кадрах видно, как трое школьников подбегают поочередно к МАФу и чем-то бросаются.
По словам днепрян, это произошло напротив «Славутича». Горожане утверждают, что юные хулиганы стучали по окнам, бросали камни, презервативы и еще какие-то предметы.
Видео выложили в телеграмм-канале «Днепр Оперативный. Война».
Может, родители узнают свои цветы жизни, — подписали сообщение авторы видео.
На видео можно увидеть покупателя, забирающего бутылку воды, а как только мужчина отошел, один из школьников бросает какой-то предмет в окно киоска, которое продавщица не успела закрыть. Затем другие мальчики подбегают к МАФу и швыряються в постройку камнями.
Увидев, что их «шалости» снимают, мальчики скрылись с места инцидента.
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