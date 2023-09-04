В Днепре школьники не вовремя получили ланчбоксы: в чем дело

Как объяснили в ГумДепе, это произошло из-за воздушной тревоги.
Утром, в результате длительной воздушной тревоги, в некоторые школы задержалась доставка ланч-боксов. Ситуация контролируется и мы урегулируем все проблемные вопросы по каждому отдельному заведению, — отмечается на официальной странице Facebook.
Отметим, что ежедневно учащиеся младших классов бесплатно получают завтраки. Меню четырехнедельное и четырехсезонное. В некоторых школах это охлажденные блюда, которые затем разогревают.
К примеру, сегодня это была овсянка с рыбными наггетсами, салат с маслом и фрукты.
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