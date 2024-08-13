В Днепре семья с тремя детьми заболела острой кишечной инфекцией

В Днепре дети из одной семьи подхватили кишечную палочку.

На прошлой неделе в Днепропетровской области зарегистрировали 147 случаев острых кишечных инфекций. Среди них трое детей из одной семьи в Днепре.

Об этом сообщили в Днепропетровском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава.

Там также отметили, что в Днепре подхватить острую кишечную инфекцию можно, купаясь в реке в пределах КПК «Парк культуры и отдыха «Сагайдак» и в рамках спортбазы на Мандрыковской косе. Там взяли пробы воды и обнаружили у них вибрион не О1 группы. Напомним, что в воде на всех пляжах города купаться нельзя.

Что касается питьевой воды в Днепре и области, то показатели в норме.

В Днепропетровском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава также добавили, что за неделю зарегистрировано 8 единичных случаев подозрения на коклюш (г.Днепр, г.Каменское, Днепровский район, Криничанская территориальная община) и 2 случая подозрения на острый вирусный гепатит. Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) находится на межсезонном уровне.

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