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В Днепре сегодня из-за обесточивания и аварий нет воды: адреса

Сегодня 14:48
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В пятницу, 6 января, некоторые жители Днепра остались без воды.

Новости Днепра про В Днепре сегодня из-за обесточивания и аварий нет воды: адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Ульянова, 26; просп. Мира, 83; ул. Воскресенской, 30; ул. Феодосиевской, 11 прекращено водоснабжение:

  • ул. Юрия Савченко, 11-21;
  • просп. Мира, 71-95;
  • ул. Воскресенской, 28-36;
  • ул. Феодосиевской, 11-16.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Также из-за отключения электропитания прекращено водоснабжение:

  • ул. Николая Михновского, 2-31;
  • пров. Фестивального, 1-31;
  • просп. Мира, 1-95;
  • ул. Березинской, 22-61;
  • ул. Генерала Захарченко, 1-15;
  • пров. Свободного, 2-12;
  • ул. Усенко, 1-23;
  • ул. Донецкое шоссе, 97-137;
  • просп. Мира, 35, 43, 49, 55, 63, 61, 75.

Водоснабжение обещают возобновить после подачи электроэнергии.

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