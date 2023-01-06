В Днепре сегодня из-за обесточивания и аварий нет воды: адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Ульянова, 26; просп. Мира, 83; ул. Воскресенской, 30; ул. Феодосиевской, 11 прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Также из-за отключения электропитания прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить после подачи электроэнергии.
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