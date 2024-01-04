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В Днепре сегодня выключат свет на 9 часов: где именно

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Новости Днепра про В Днепре сегодня выключат свет на 9 часов: где именно

Сегодня, 4 января, в Днепре будут выключать свет на 9 часов – с 8:00 до 17:00.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, сегодня будет прекращена подача электроэнергии на:

  • ул. Рабочая, 67, 67-К, 69, 73, 75-А, 93.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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