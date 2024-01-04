В Днепре сегодня выключат свет на 9 часов: где именно

Подготовьтесь!

Сегодня, 4 января, в Днепре будут выключать свет на 9 часов – с 8:00 до 17:00.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, сегодня будет прекращена подача электроэнергии на:

ул. Рабочая, 67, 67-К, 69, 73, 75-А, 93.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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