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В Днепре сегодня света будет больше, но не у всех: адреса

Сегодня 07:02
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Сегодня, 6 июня, в Днепре электроснабжение может не отключаться, однако не у всех.

Новости Днепра про В Днепре сегодня света будет больше, но не у всех: адреса

О том, что свет, скорее всего, не будут отключать, предупредили абонентов ДТЭК вчера на Facebook-странице электросети.

Друзья, мы получили лимиты на завтра, 6 июня, от НЭК Укрэнерго. Их должно хватить, чтобы прожить четверг без отключений, — говорится в сообщении.

Однако отметили, что в случае превышения лимитов на потребление электроэнергии ДТЭК придется вводить графики стабилизационных отключений.

Понимаем, что все вы с нетерпением ждете включения света (как и мы). Но просим вас не торопиться включать все мощные приборы одновременно. Такая резкая нагрузка на сети приводит к авариям и, соответственно, света будет еще меньше, — отметили в публикации.

Кроме этого, вчера мы писали, что в Укрэнерго отметили, что в энергосистеме Украины 6 июня прогнозируется дефицит электроэнергии, который продлится весь день, а значит, лимиты на потребление электроэнергии установлены для каждой области с 00:00 до 24:00.

В настоящее время известно о том, что в связи с проведением плановых работ Центральной энергетической компанией с 08:00 до 18:00 будет приостановлена подача электроснабжения по следующим адресам:

  • улица Автотранспортная 5, 8А, 12, 16Г, 19.
  • улица Строителей 23, 25Б.

Следить за отключениями света можно на сайтах ДТЭК и ЦЭК.

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