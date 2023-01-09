В Днепре сегодня снова некоторые жители остались без воды: адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, из-за повреждения водопровода по адресу: спуск Близнюковский (бывшая ул. Яснополянская) прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Кроме того, в связи с проведением аварийных работ на ТРП работниками «Теплоэнерго» прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет восстановлено после окончания работ работниками «Теплоэнерго».
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