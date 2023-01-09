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В Днепре сегодня снова некоторые жители остались без воды: адреса

Сегодня 11:39
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Сегодня, 9 января, некоторые жители Днепра остались без воды.

Новости Днепра про В Днепре сегодня снова некоторые жители остались без воды: адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, из-за повреждения водопровода по адресу: спуск Близнюковский (бывшая ул. Яснополянская) прекращено водоснабжение:

  • спуска Близнюковского;
  • ул. Лоцманской;
  • ул. Садовой;
  • ул. Дружинников;
  • ул. Верхоянской;
  • ул. Мильмана;
  • пров. Камского;
  • ул. Корсакова;
  • пос. Каменка.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Новости Днепра про В Днепре сегодня снова некоторые жители остались без воды: адреса

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ на ТРП работниками «Теплоэнерго» прекращено водоснабжение:

  • ул. Запорожское шоссе, 38;
  • пров. Джинчарадзе, 4.

Водоснабжение будет восстановлено после окончания работ работниками «Теплоэнерго».

Новости Днепра про В Днепре сегодня снова некоторые жители остались без воды: адреса

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