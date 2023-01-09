В Днепре сегодня снова некоторые жители остались без воды: адреса

Работа водителем одна из самых востребованных вакансий не только в Днепре, но и по всей Украине. Нужны самые разные специалисты – от тех, кто может водить обычное легковое авто до тех, кто может управляться с большегрузной фурой. Журналисты dnepr.info узнали,…

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