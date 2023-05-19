В Днепре сегодня некоторым горожанам отключили воду: адреса

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ на ПНС по ул. Кожемяки, 17 прекращено водоснабжение:

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Большая Диевская, 56; ул. Возрождения, 1 и ул. Черешневая, 16 (поселок Мирное) прекращено водоснабжение:

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