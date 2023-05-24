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В Днепре сегодня некоторые жители остались без воды: причина и адреса

Сегодня 10:45
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Новости Днепра про В Днепре сегодня некоторые жители остались без воды: причина и адреса

В Днепре сегодня, 24 мая, некоторые жители остались без воды.

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Причина – проведение аварийно-восстановительных работ. Так, прекращено водоснабжение:

  • ул. Генерала Пушкина, 45-125;
  • ул. Екатерины Мессарош;
  • поселка Чапли;
  • спуска Крестьянский, 3-19;
  • ул. Мандрыковская, 44, 44В;
  • ул. Центральная (поселок Новоалександровка);
  • пер. Кооперативный (поселок Новоалександровка);
  • пер. Мичурина (поселок Новоалександровка);
  • пер. Школьный (поселок Новоалександровка);
  • пер. Тихий (поселок Новоалександровка);
  • ул. Юркевича, 15-32;
  • шоссе Донецкое, 1-19;
  • ул. Высоцкого;
  • ул. Беляева.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ на ТРП по ул. Софии Ковалевской прекращено водоснабжение улиц:

  • Калиновая, 81-91, 82-100,
  • Балтийская, 2,
  • Академика Образцова, 1А, 3А, 4А,
  • Софии Ковалевской, 67-75, 74-90.

Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ.

Также в связи с проведением аварийных работ на ПНС по просп. Мануйловский будет понижено давление на верхних этажах:

  • просп. Мануйловский, 73, 75, 77;
  • просп. Слобожанский, 1;
  • ул. Котляревского.

Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ.

Напомним, ранее мы писали, что более десяти домов в Днепре остались без света на 9 часов: адреса.

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