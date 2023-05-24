В Днепре сегодня некоторые жители остались без воды: причина и адреса

В Днепре сегодня, 24 мая, некоторые жители остались без воды.
Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Причина – проведение аварийно-восстановительных работ. Так, прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Кроме того, в связи с проведением аварийных работ на ТРП по ул. Софии Ковалевской прекращено водоснабжение улиц:
Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ.
Также в связи с проведением аварийных работ на ПНС по просп. Мануйловский будет понижено давление на верхних этажах:
Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ.
Напомним, ранее мы писали, что более десяти домов в Днепре остались без света на 9 часов: адреса.
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