В Днепре сегодня некоторые жители остались без воды: причина и адреса

Сделайте запасы питьевой и технической воды!

В Днепре сегодня, 24 мая, некоторые жители остались без воды.

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Причина – проведение аварийно-восстановительных работ. Так, прекращено водоснабжение:

ул. Генерала Пушкина, 45-125;

ул. Екатерины Мессарош;

поселка Чапли;

спуска Крестьянский, 3-19;

ул. Мандрыковская, 44, 44В;

ул. Центральная (поселок Новоалександровка);

пер. Кооперативный (поселок Новоалександровка);

пер. Мичурина (поселок Новоалександровка);

пер. Школьный (поселок Новоалександровка);

пер. Тихий (поселок Новоалександровка);

ул. Юркевича, 15-32;

шоссе Донецкое, 1-19;

ул. Высоцкого;

ул. Беляева.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ на ТРП по ул. Софии Ковалевской прекращено водоснабжение улиц:

Калиновая, 81-91, 82-100,

Балтийская, 2,

Академика Образцова, 1А, 3А, 4А,

Софии Ковалевской, 67-75, 74-90.

Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ.

Также в связи с проведением аварийных работ на ПНС по просп. Мануйловский будет понижено давление на верхних этажах:

просп. Мануйловский, 73, 75, 77;

просп. Слобожанский, 1;

ул. Котляревского.

Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ.

Напомним, ранее мы писали, что более десяти домов в Днепре остались без света на 9 часов: адреса.

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