В Днепре сегодня не будет света до 20:30: все адреса

Сегодня, 22 апреля, в Днепре будут выключать свет некоторым жителям.
Причина — проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Telegram-канале компании.
Так, с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
А с 8:30 до 20:30 по адресам:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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